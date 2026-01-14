Діяльність рієлторів та норми якості будматеріалів врегулюють: які законодавчі зміни готують

У Верховній Раді України стартувала робота двох спеціальних робочих груп, що готуватимуть законодавчі зміни для ринку нерухомості та будівельної галузі. Йдеться про впорядкування рієлторської діяльності та оновлення правил щодо якості будівельної продукції з урахуванням європейських стандартів.

Про це Delo.ua повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, рішення про формування робочих груп було ухвалене під час засідання Комітету 13 січня. Їх напрацювання стануть пріоритетами в роботі парламенського комітету в 2026 році.

Чим будуть займатись дві групи?

Перша робоча група працюватиме над сегментом нерухомості. Норми мають на меті захистити права людей під час операцій з нерухомістю. Насамперед ідеться про врегулювання рієлторських послуг, а також отримання прав на об`єкти, що ще будуються.

Друга група зосередиться на обігу будівельної продукції. Це мають бути пропозиції щодо оновлення 305-го регламенту, що визначає вимоги до якості будівельних матеріалів відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Сегмент посередницьких послуг

Ключову роль у майбутніх змінах на ринку рієлторських послуг відіграють як самі фахівці з нерухомості, так і громадяни, які користуються їхніми послугами. Робоча група проаналізує, яка модель регулювання найкраще пасує до українського ринку та що треба для її впровадження.

“Ми долучимо всіх фахівців, які працюють сьогодні на ринку, відповідні асоціації, урядовців, експертне середовище і разом знайдемо модель, яку потрібно буде впровадити на законодавчому рівні, щоб ринок був прозорий, сучасний, спирався на моделі європейських ринків, щоб професія фахівця з нерухомості була не знівельована, і люди, які звертаються за їх послугами, були максимально захищеними”, — зазначила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

За її словами, рієлтори також зацікавлені у запровадженні чітких стандартів роботи, зрозумілих вимог до професії та системи кваліфікаційного підтвердження. Правила мають бути однаково зрозумілими для всіх учасників ринку, наголосила депутат.

Шуляк зазначила, що рієлтори мають бути офіційно зареєстрованими як суб’єкти господарювання, нести відповідальність за свою діяльність і сплачувати податки. Серед можливих нововведень — запровадження типових договорів та чітке визначення обов’язкових пунктів, які мають бути в них прописані. До обговорення та напрацювання таких змін планують залучити якомога ширше коло стейкхолдерів.

“Очікується, що робоча група працюватиме кілька місяців. Потім потрібно буде сформулювати всі пропозиції у законопроєкті. Це також може зайняти кілька місяців. У загальному, може йтися попередньо про рік роботи. Адже країні потрібен життєздатний законопроєкт, ухвалення якого буде ефективно вирішувати проблему”, — пояснила Олена Шуляк.

Сегмент будівельних матеріалів

Виклики під час відновлення країни будуть особливо стосуватись сфери використання будівельних матеріалів.

У 2020 році ухвалили регламент ЄС №305, який встановлює вимоги до якості будівельної продукції для виходу на ринки Євросоюзу. Для цього українські виробники мають пройти сертифікацію та підтвердити відповідність своєї продукції європейським нормам. Водночас повна імплементація цього регламенту в Україні досі триває, тоді як у ЄС з 1 січня 2027 року вже почне діяти його оновлена версія.

“Відповідно, буде працювати новий регламент, і ми трошки відстаємо від тих стандартів, які працюють в Європейському Союзі. Але розуміємо, що без сучасних матеріалів, без осучаснення, скажімо так, українського виробництва, ми не зможемо якісно відновлювати країну. Саме тому, нам потрібно розвивати законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку — зокрема, напрацювати оновлення до 305-го регламенту. Керувати цією робочою групою буду я”, — підсумувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави. Законодавчі зміни можуть позначитись на ціні рієлторських послуг, прогнозують експерти.