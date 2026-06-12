Аграрии завершают весеннюю посевную: сколько гектаров засеяно

Украинские аграрии практически завершили весеннюю посевную кампанию. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 5,88 млн га, а общая площадь озимых и яровых зерновых и масличных культур под урожай 2026 превысила 20 млн га.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольшую долю в структуре яровых зерновых занимает кукуруза – 4,37 млн га.

Также аграрии посеяли:

яровую пшеницу - 186,6 тыс. га;

яровой ячмень - 713,6 тыс. га;

горох - 259,7 тыс. га;

овес – 137,5 тыс. га;

гречку – 55,1 тыс. га;

просо - 38,5 тыс. га.

Самые высокие темпы сева показали аграрии центральных и северных регионов. Среди лидеров – Полтавская, Черниговская, Винницкая и Киевская области.

В Полтавской области засеяно 594,1 тыс. га, в том числе 502,5 тыс. га кукурузы. В Черниговской области – 572,9 тыс. га, из них 512,3 тыс. га кукурузы. В Винницкой области общая площадь посевов составляет 481,6 тыс. га, в Киевской – 424,3 тыс. га.

Техническими культурами в Украине засеяли 7 млн га. В частности:

подсолнечником – 4,86 млн га;

соей – 1,99 млн га;

сахарной свеклой – 190 тыс. га.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что посевную удалось практически завершить, несмотря на аномально холодную весну, рекордные заморозки и постоянные обстрелы.

"Засеяно более 20 миллионов гектаров озимых и яровых зерновых и масличных культур под урожай 2026 года. Это свидетельство профессионализма и устойчивости наших фермеров и всего аграрного сектора, который даже в условиях войны остается опорой экономики и гарантом продовольственной безопасности Украины и мира", - отметил Соболев.

Ожидания сезона в министерстве называют сдержанно оптимистичными. Общий урожай зерновых и масличных прогнозируется на уровне 81-83 млн. тонн.

Производство зерновых ожидается на уровне 60-61 млн. тонн, что соответствует показателям прошлого года. Урожай пшеницы прогнозируется ниже — 22–23 млн тонн из-за сокращения площадей и более сдержанных ожиданий урожайности.

В то же время урожай кукурузы может превысить 32 млн. тонн, ячменя — составит около 5 млн. тонн.

По масляным культурам ожидания лучше. Производство подсолнечника может превысить 12 млн тонн, что почти на 16% больше, чем в прошлом. Урожай сои прогнозируется на уровне около 5 млн тонн, рапса – 3,5 млн тонн.

Для экономики результаты посевной важны, поскольку агросектор остается одним из ключевых источников экспорта и валютной выручки. Прогнозируемый урожай на уровне 81-83 млн тонн зерновых и масличных дает основания ожидать сохранения весомой роли Украины на мировом продовольственном рынке.

Напомним, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Аграрии подчеркивают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.