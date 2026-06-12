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Аграрии завершают весеннюю посевную: сколько гектаров засеяно
Украинские аграрии практически завершили весеннюю посевную кампанию. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 5,88 млн га, а общая площадь озимых и яровых зерновых и масличных культур под урожай 2026 превысила 20 млн га.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Наибольшую долю в структуре яровых зерновых занимает кукуруза – 4,37 млн га.
Также аграрии посеяли:
- яровую пшеницу - 186,6 тыс. га;
- яровой ячмень - 713,6 тыс. га;
- горох - 259,7 тыс. га;
- овес – 137,5 тыс. га;
- гречку – 55,1 тыс. га;
- просо - 38,5 тыс. га.
Самые высокие темпы сева показали аграрии центральных и северных регионов. Среди лидеров – Полтавская, Черниговская, Винницкая и Киевская области.
В Полтавской области засеяно 594,1 тыс. га, в том числе 502,5 тыс. га кукурузы. В Черниговской области – 572,9 тыс. га, из них 512,3 тыс. га кукурузы. В Винницкой области общая площадь посевов составляет 481,6 тыс. га, в Киевской – 424,3 тыс. га.
Техническими культурами в Украине засеяли 7 млн га. В частности:
- подсолнечником – 4,86 млн га;
- соей – 1,99 млн га;
- сахарной свеклой – 190 тыс. га.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что посевную удалось практически завершить, несмотря на аномально холодную весну, рекордные заморозки и постоянные обстрелы.
"Засеяно более 20 миллионов гектаров озимых и яровых зерновых и масличных культур под урожай 2026 года. Это свидетельство профессионализма и устойчивости наших фермеров и всего аграрного сектора, который даже в условиях войны остается опорой экономики и гарантом продовольственной безопасности Украины и мира", - отметил Соболев.
Ожидания сезона в министерстве называют сдержанно оптимистичными. Общий урожай зерновых и масличных прогнозируется на уровне 81-83 млн. тонн.
Производство зерновых ожидается на уровне 60-61 млн. тонн, что соответствует показателям прошлого года. Урожай пшеницы прогнозируется ниже — 22–23 млн тонн из-за сокращения площадей и более сдержанных ожиданий урожайности.
В то же время урожай кукурузы может превысить 32 млн. тонн, ячменя — составит около 5 млн. тонн.
По масляным культурам ожидания лучше. Производство подсолнечника может превысить 12 млн тонн, что почти на 16% больше, чем в прошлом. Урожай сои прогнозируется на уровне около 5 млн тонн, рапса – 3,5 млн тонн.
Для экономики результаты посевной важны, поскольку агросектор остается одним из ключевых источников экспорта и валютной выручки. Прогнозируемый урожай на уровне 81-83 млн тонн зерновых и масличных дает основания ожидать сохранения весомой роли Украины на мировом продовольственном рынке.
Напомним, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Аграрии подчеркивают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.