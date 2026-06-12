Аграрії завершують весняну посівну: скільки гектарів засіяно

Українські аграрії практично завершили весняну посівну кампанію. Ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 5,88 млн га, а загальна площа озимих і ярих зернових та олійних культур під урожай 2026 року перевищила 20 млн га.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільшу частку в структурі ярих зернових займає кукурудза — 4,37 млн га.

Також аграрії посіяли:

яру пшеницю — 186,6 тис. га;

ярий ячмінь — 713,6 тис. га;

горох — 259,7 тис. га;

овес — 137,5 тис. га;

гречку — 55,1 тис. га;

просо — 38,5 тис. га.

Найвищі темпи сівби показали аграрії центральних та північних регіонів. Серед лідерів — Полтавська, Чернігівська, Вінницька та Київська області.

У Полтавській області засіяно 594,1 тис. га, зокрема 502,5 тис. га кукурудзи. У Чернігівській області — 572,9 тис. га, з них 512,3 тис. га кукурудзи. У Вінницькій області загальна площа посівів становить 481,6 тис. га, у Київській — 424,3 тис. га.

Технічними культурами в Україні загалом засіяли 7 млн га. Зокрема:

соняшником — 4,86 млн га;

соєю — 1,99 млн га;

цукровими буряками — 190 тис. га.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що посівну вдалося практично завершити попри аномально холодну весну, рекордні заморозки та постійні обстріли.

"Засіяно понад 20 мільйонів гектарів озимих та ярих зернових та олійних культур під урожай 2026 року. Це свідчення професійності та стійкості наших фермерів і всього аграрного сектору, який навіть в умовах війни залишається опорою економіки та гарантом продовольчої безпеки України й світу", — зазначив Соболев.

Очікування на сезон у міністерстві називають стримано оптимістичними. Загальний урожай зернових та олійних прогнозується на рівні 81–83 млн тонн.

Виробництво зернових очікується на рівні 60–61 млн тонн, що відповідає показникам минулого року. Урожай пшениці прогнозується нижчим — 22–23 млн тонн через скорочення площ і стриманіші очікування щодо врожайності.

Водночас урожай кукурудзи може перевищити 32 млн тонн, ячменю — становити близько 5 млн тонн.

За олійними культурами очікування кращі. Виробництво соняшнику може перевищити 12 млн тонн, що майже на 16% більше, ніж торік. Урожай сої прогнозується на рівні близько 5 млн тонн, ріпаку — 3,5 млн тонн.

Для економіки результати посівної важливі, оскільки агросектор залишається одним із ключових джерел експорту та валютної виручки. Прогнозований урожай на рівні 81–83 млн тонн зернових та олійних дає підстави очікувати збереження вагомої ролі України на світовому продовольчому ринку.

Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.