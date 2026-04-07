Посівна в розпалі: де в Україні вже сіють соняшник та сою

Станом на 7 квітня в Україні засіяно 828,3 тисячі гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 14% від загальних прогнозованих площ.

Географія посівів соняшнику та сої

Сівба соняшнику вже розпочалася у Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Тернопільській областях. Сумарно цими культурами засіяно 18,3 тисячі гектарів.

Крім того, на Львівщині аграрії приступили до сівби сої, охопивши перші площі обсягом 0,1 тисячі гектарів. Процес диверсифікації культур триває залежно від кліматичних особливостей кожного регіону.

Найбільшу активність зафіксовано у секторі цукрових буряків, якими засіяно 42,3 тисячі гектарів, що становить 21% від плану.

Поступово нарощуються темпи сівби соняшнику та сої в західних та південних областях країни.

Посівна зернових культур

За даними відомства, основну частку посіяного займає ярий ячмінь — 420,9 тисячі гектарів.

Площі під горохом становлять 186,1 тисячі гектарів, під ярою пшеницею — 111,1 тисячі гектарів, а під вівсом — 86,5 тисячі гектарів.

Регіональні лідери польових робіт

Одеська область: 162 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 35 тис. га, горох – 95 тис. га, овес – 1,2 тис. га);

Тернопільська область: 80,9 тис. га (пшениця – 13,3 тис. га, ячмінь – 58,4 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 4,6 тис. га);

Миколаївська область: 73,3 тис. га (пшениця – 2,1 тис.га, ячмінь – 38,5 тис. га, горох – 31,2 тис. га, овес – 0,5 тис. га).

Паралельно із зерновою групою аграрії активно засівають технічні культури. Загальна площа посівів технічних рослин уже досягла 60,7 тисячі гектарів.

Зауважимо, весняна посівна кампанія в Україні супроводжується нестабільністю цін на ресурси та безпековими ризиками. Для підтримки галузі держава продовжила програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" до березня 2027 року, запровадила компенсацію страхових премій до 60% та повне фінансування розмінування сільгоспугідь.