Посівна 2026: які державні програми діють для українських фермерів

Весняна посівна кампанія в Україні супроводжується нестабільністю цін на ресурси та безпековими ризиками. Для підтримки галузі держава продовжила програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" до березня 2027 року, запровадила компенсацію страхових премій до 60% та повне фінансування розмінування сільгоспугідь.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Програми підтримки

"Цього року є багато коливань цін на різні засоби виробництва, а також на паливо та мінеральні добрива. Ціни змінюються буквально щодня, а іноді навіть упродовж дня в різні сторони, і це додає невизначеності", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

За його словами, ключовим інструментом підтримки агробізнесу залишається державна програма пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", за якою аграрії можуть отримати до 90 млн грн за напрямом "Кредит на посівну". Програму продовжено до 31 березня 2027 року, що дозволяє забезпечити фінансування не лише весняної кампанії, а й збору врожаю та підготовки до осінньої посівної.

Безпека та розмінування

Держава також забезпечує повну компенсацію вартості гуманітарного розмінування. Фермери подають заявку через Державний аграрний реєстр, після чого уряд фінансує весь процес. Протягом 2025 року таким чином було очищено понад 30 тис. гектарів. У прифронтових зонах для захисту людей і техніки застосовують засоби РЕБ.

"На всіх прифронтових територіях максимально співпрацюють органи місцевої влади та військові для захисту фермерів. Життя фермерів і працівників – головний пріоритет", — підкреслив чиновник.

Нові інструменти страхування

Крім того у 2026 році стартувала програма державного агрострахування. У бюджеті передбачено 60 млн грн для компенсації страхових платежів. Аграрії у прифронтових громадах можуть розраховувати на відшкодування до 60% вартості страховки, в інших регіонах — до 45%.

Всі інструменти підтримки спрямовані на стабільну роботу агросектору в умовах воєнного стану та ринкової волатильності.

Нагадаємо, посівна кампанія вже розпочалася у 17 областях України у звичні календарні терміни. Станом на кінець березня господарства засіяли майже 200 тис. га земель. Першими роботу розпочали аграрії південних регіонів, фокусуючись на ярому ячмені, горосі та вівсі.