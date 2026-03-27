Посівна кампанія 2026: у 17 регіонах України засіяно перші 200 тисяч гектарів

Весняна посівна кампанія розпочалася у 17 областях України у звичні календарні терміни. Станом на кінець березня господарства засіяли майже 200 тис. га земель. Першими роботу розпочали аграрії південних регіонів, фокусуючись на ярому ячмені, горосі та вівсі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними заступника міністра Тараса Висоцького, загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів.. Початковий етап робіт зосереджений на культурах, стійких до температурних коливань, що мінімізує ризики у разі весняних заморозків.

"Весняна посівна кампанія розпочалася у звичні строки та відбувається відповідно до планів аграріїв. Початковий етап традиційно охоплює стійкі до погодних коливань культури, тому навіть можливі заморозки не несуть критичних ризиків. Станом на сьогодні ми не фіксуємо форс-мажорних факторів, які могли б суттєво вплинути на темпи робіт", – зазначив Тарас Висоцький.

Економічні виклики та безпека

Поточний сезон супроводжується зростанням витрат на виробництво. Ключовими факторами є підвищення вартості пального та подорожчання мінеральних добрив на 30–35% через глобальні ринкові зміни. Уряд координує постачання необхідних ресурсів, щоб уникнути зриву графіків польових робіт.

Додатковим складним фактором є безпекова ситуація. У прифронтових регіонах фермери змушені використовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інші інструменти захисту від дронів для безпечного обробітку земель.

Ситуація на ринку гречки

Цього року окрема увага приділяється посівам гречки. Через циклічність виробництва та менший врожай минулого року ціни на цей продукт у роздробі зросли. Проте фізичного дефіциту крупи на ринку немає.

Для стабілізації цін та забезпечення внутрішнього споживання, яке становить близько 95% від валового виробництва, аграрії планують збільшити площі під гречку на 15–20% порівняно з минулим роком. Очікується, що з виходом нового врожаю на ринок цінова ситуація вирівняється.

Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.