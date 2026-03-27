Посевная кампания 2026: в 17 регионах Украины засеяны первые 200 тысяч гектаров

Весенняя посевная кампания началась в 17 областях Украины в обычные календарные сроки. По состоянию на конец марта хозяйства засеяли около 200 тыс. га земель. Первыми начали работу аграрии южных регионов, фокусируясь на яровом ячмене, горохе и овсе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным заместителя министра Тараса Высоцкого, в целом весенняя посевная ныне охватит около 16 млн гектаров. Начальный этап работ сосредоточен на культурах, устойчивых к температурным колебаниям, что минимизирует риски в случае весенних заморозков.

"Весенняя посевная кампания началась в привычные сроки и проходит в соответствии с планами аграриев. Начальный этап традиционно охватывает устойчивые к погодным колебаниям культуры, поэтому даже возможные заморозки не несут критических рисков. По состоянию на сегодняшний день мы не фиксируем форс-мажорных факторов, которые могли бы существенно повлиять", - отметил Тарас.

Экономические вызовы и безопасность

Текущий сезон сопровождается ростом затрат на производство. Ключевыми факторами является повышение стоимости горючего и удорожание минеральных удобрений на 30–35% из-за глобальных рыночных изменений. Правительство координирует поставки необходимых ресурсов во избежание срыва графиков полевых работ.

Дополнительным сложным фактором является ситуация безопасности. В прифронтовых регионах фермеры вынуждены использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие инструменты защиты от дронов для безопасной обработки земель.

Ситуация на рынке гречихи

В этом году особое внимание уделяется посевам гречихи. Из-за цикличности производства и меньшего урожая в прошлом году цены на этот продукт в рознице выросли. Однако физического дефицита круп на рынке нет.

Для стабилизации цен и обеспечения внутреннего потребления, которое составляет около 95% валового производства, аграрии планируют увеличить площади под гречку на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что с выходом нового урожая на рынок ценовая ситуация выровняется.

Напомним, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Аграрии отмечают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.