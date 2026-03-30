Посевная 2026: какие государственные программы действуют для украинских фермеров

агро, поле, трактор
Государство поддерживает фермеров во время весенней посевной

Весенняя посевная кампания в Украине сопровождается нестабильностью цен на ресурсы и рисками безопасности. Для поддержки отрасли государство продлило программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" до марта 2027 года, ввело компенсацию страховых премий до 60% и полное финансирование разминирования сельхозугодий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программы поддержки

"В этом году много колебаний цен на различные средства производства, а также на топливо и минеральные удобрения. Цены меняются буквально ежедневно, а иногда даже в течение дня в разные стороны, и это добавляет неопределенности", — отметил замминистра Тарас Высоцкий.

По его словам, ключевым инструментом поддержки агробизнеса остается государственная программа льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", по которой аграрии могут получить до 90 млн. грн. по направлению "Кредит на посевную". Программа продлена до 31 марта 2027 года, что позволяет обеспечить финансирование не только весенней кампании, но и сбора урожая и подготовки к осенней посевной.

Безопасность и разминирование

Государство также обеспечивает полную компенсацию стоимости гуманитарного разминирования. Фермеры подают заявку через Государственный аграрный реестр, после чего правительство финансирует весь процесс. В 2025 году таким образом было очищено более 30 тыс. гектаров. В прифронтовых зонах для защиты людей и техники используют средства РЭБ.

"На всех прифронтовых территориях максимально сотрудничают органы местной власти и военные для защиты фермеров. Жизнь фермеров и работников – главный приоритет", - подчеркнул чиновник.

Новые инструменты страхования

Кроме того, в 2026 году стартовала программа государственного агрострахования. В бюджете предусмотрено 60 млн. грн. для компенсации страховых платежей. Аграрии в прифронтовых общинах могут рассчитывать на возмещение до 60% от стоимости страховки, в других регионах — до 45%.

Все инструменты поддержки направлены на стабильную работу агросектора в условиях военного положения и рыночной волатильности.

Напомним, посевная кампания уже началась в 17 областях Украины в привычные календарные сроки. По состоянию на конец марта хозяйства засеяли около 200 тыс. га земель. Первыми начали работу аграрии южных регионов, фокусируясь на яровом ячмене, горохе и овсе.

Автор:
Татьяна Ковальчук