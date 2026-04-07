Посевная в разгаре: где в Украине уже сеют подсолнечник и сою

По состоянию на 7 апреля в Украине засеяно 828,3 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 14% от общих прогнозируемых площадей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

География посевов подсолнечника и сои

Сев подсолнечника уже начался в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областях. Суммарно этими культурами засеяно 18,3 тысяч гектаров.

Кроме того, во Львовской области аграрии приступили к севу сои, охватив первые площади объемом 0,1 тысячи гектаров. Процесс диверсификации культур продолжается в зависимости от климатических особенностей каждого региона.

Наибольшая активность зафиксирована в секторе сахарной свеклы, которой засеяно 42,3 тысячи гектаров, что составляет 21% от плана.

Равномерно наращиваются темпы сева подсолнечника и сои в западных и южных областях страны.

Посев зерновых культур

По данным ведомства, основную долю посеянного занимает яровой ячмень - 420,9 тысяч гектаров.

Площади под горохом составляют 186,1 тысяч гектаров, под яровой пшеницей — 111,1 тысяч гектар, а под овсом — 86,5 тысяч гектар.

Региональные лидеры полевых работ

Одесская область: 162 тыс. га (пшеница – 10 тыс. га, ячмень – 35 тыс. га, горох – 95 тыс. га, овес – 1,2 тыс. га);

Тернопольская область: 80,9 тыс. га (пшеница – 13,3 тыс. га, ячмень – 58,4 тыс. га, горох – 4,1 тыс. га, овес – 4,6 тыс. га);

Николаевская область: 73,3 тыс. га (пшеница – 2,1 тыс.га, ячмень – 38,5 тыс.га, горох – 31,2 тыс.га, овес – 0,5 тыс.га).

Параллельно с зерновой группой аграрии активно засевают технические культуры. Общая площадь посевов технических растений уже достигла 60,7 тысяч гектаров.

Заметим, что весенняя посевная кампания в Украине сопровождается нестабильностью цен на ресурсы и рисками безопасности. Для поддержки отрасли государство продлило программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" до марта 2027 года, ввело компенсацию страховых премий до 60% и полное финансирование разминирования сельхозугодий.