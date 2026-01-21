Гетманцев: ринок ріелторських послуг у тіні через слабке податкове адміністрування

Ринок ріелторських послуг в Україні залишається майже повністю в тіні, однак причина цього полягає не у відсутності регулювання, а у слабкому податковому адмініструванні з боку держави.

Про це в коментарі для Delo.ua заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, на сьогодні не існує достовірних обрахунків обсягу ринку ріелторських послуг, а наявні оцінки не відображають реального стану речей. Водночас ситуація з детінізацією галузі є однією з найгірших в економіці.

“Неправда, що ринок у тіні тому, що не врегульований. Ринок у тіні тому, що не ведеться достатнє податкове адміністрування. Як і в багатьох інших галузях”, — наголосив Гетманцев.

Він звернув увагу на те, що Державна податкова служба та Бюро економічної безпеки фактично не використовують наявні аналітичні інструменти для упередження ухилення від оподаткування та притягнення порушників до відповідальності.

“Це зробити не так складно, адже існує нотаріальний реєстр правочинів. І майже кожний з таких правочинів вчиняється за участю ріелтора. Достатньо провести роботу щодо кількох десятків таких кейсів — і ринок отримає чіткий сигнал щодо детінізації”, — зазначив він.

За словами Гетманцева, системна робота контролюючих органів могла б запустити процес легалізації ринку, навіть якщо він не буде миттєвим.

“Процес детінізації не відбудеться за один день, але починати його потрібно було ще вчора”, — підсумував голова комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді України стартувала робота спеціальної робочої групи, що готуватиме законодавчі зміни для ринку нерухомості, зокрема, впорядкування рієлторської діяльності.

Водночас у спільноті рієлторів вважають, що законодавче врегулювання їх діяльності може мати зворотний ефект і призвести до подальшої тінізації ринку нерухомості.