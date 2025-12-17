В Україні врегулюють діяльність рієлторів на законодавчому рівні

У Верховній Раді планують створити робочу групу, яка напрацьовуватиме рішення для впорядкування сфери рієлторських послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, врегулювання проблемних питань, пов'язаних із рієлторською діяльністю, стане однієї із задач парламенту вже після остаточного ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики" (№12377). Він вже готовий до другого читання.

Шуляк уточнила, що впродовж місяця після ухвалення й підписання цього закону очолюваний нею комітет надасть законодавчі пропозиції для парламенту, яким чином врегулювати питання роботи на ринку фахівців з нерухомості.

Як розповіла народна депутатка, за різними оцінками, в Україні може налічуватись до 40 тис. рієлторів, які працюють з орендними відносинами та купівлею-продажем нерухомості, однак точних даних щодо цього немає.

Шуляк підкреслила, що немає навіть розуміння, наскільки якісно або неякісно ці фахівці надають свої послуги та чи можуть люди, які звертаються до них за послугою, отримати її якісно, прозоро, за зрозумілу вартість. Тобто оплата має відображати обсяг роботи та рівень відповідальності, а не формальний доступ до інформації.

На рівні законодавства, акцентувала Шуляк, потрібно встановити чіткі правила й порядки, дотримання яких дасть змогу правильно врегулювати та впорядкувати рієлторську діяльність, однак зробити це без монопольних зловживань.

Українці закликають уряд врегулювати діяльність рієлторів

15 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У петиції наголошувалося, що українці змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно.

У петиції уряду пропонували ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:

обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,

мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,

обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,

заборону стягнення комісії без звернення клієнта,

адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Після цього прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.