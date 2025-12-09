Новий закон про житло: Раді рекомендують ухвалити механізми держпідтримки та правила надання соціального житла

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроєкт про основні засади житлової політики (№12377), розглянувши його 4 грудня 2025 року та підготувавши до другого читання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт №12377 передбачає створення нових механізмів державної підтримки для громадян. Зокрема, хто може претендувати на соціальне чи службове житло та які механізми державної підтримки можуть застосовуватися для будівництва, придбання та оренди житла.

Основні положення законопроєкту про житлову політику

Встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики; принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин; вимоги до споживчої якості житла; механізми державної підтримки для будівництва, придбання та оренди житла; порядок формування та використання державного, комунального та приватного житлових фондів; повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлової політики;

Визначаються ключові терміни (житло, житлові фонди, доступне та соціальне житло, житло для тимчасового проживання, оператори доступного і соціального житла, револьверний фонд тощо); механізми реалізації права на житло; коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою; порядок надання соціального та службового житла; умови діяльності операторів доступного та соціального житла; правила управління, утримання та реновації житлового фонду;

З апроваджуються Єдина інформаційно-аналітична житлова система; фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла; револьверні фонди для фінансування житлових програм; інструменти публічно-приватного партнерства у житловому будівництві; механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду; нові підходи до стратегічного планування житлової політики (державна, регіональні та місцеві стратегії).

Ухвалення цього закону в цілому стане стратегічною основою для формування державного, комунального та приватного житлових фондів, а також для впровадження нових підходів до планування житлової політики на всіх рівнях.

Це відповідає запиту міжнародних донорів щодо прозорих та ефективних правил, які дозволяють залучати інвестиційні ресурси й створювати фонди соціального житла. Документ також забезпечує виконання Україною зобов’язань у межах Плану для Ukraine Facility.

Нагадаємо, в червні в Україні стартувала робота над створенням Державної стратегії житлової політики. Метою стратегії є розробка відкритої, прозорої та адаптованої до воєнних викликів моделі житлової політики, яка забезпечить житло внутрішньо переміщеним особам та всім громадянам України.