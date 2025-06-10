Доступність житла: стартувала розробка нової Державної стратегії житлової політики в Україні

В Україні стартувала робота над створенням Державної стратегії житлової політики. Метою стратегії є розробка відкритої, прозорої та адаптованої до воєнних викликів моделі житлової політики, яка забезпечить житло внутрішньо переміщеним особам та всім громадянам України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Житлова політика

Перша установча зустріч робочої групи зібрала представників уряду, Офісу президента, Верховної Ради, місцевої влади, міжнародних організацій, експертів та громадських активістів.

Наголошується, що Державна стратегія житлової політики має стати системним документом, що визначатиме нову модель житлової політики в Україні – відкриту, прозору, фінансово життєздатну та адаптовану до викликів воєнного часу.

Розпочато роботу над житловою політикою, яка відповість на базову потребу суспільства — забезпечення власним, безпечним і доступним житлом. В умовах, коли понад 2 мільйони домогосподарств пошкоджені або знищені, а кількість внутрішньо переміщених осіб перевищує 4,6 мільйона, житлова політика має змінити пріоритети. Необхідно створити відкриту та збалансовану систему, що надаватиме зрозумілі можливості для молоді, військових, родин з дітьми, ветеранів та ВПО з гарантіями державної підтримки, наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Мета майбутньої стратегії полягає у забезпеченні:

Справжньої доступності житла шляхом розвитку орендного ринку, впровадження ефективних фінансово-кредитних інструментів та вдосконалення іпотечних програм;

Справедливої державної підтримки ветеранів, військових, ВПО, багатодітних родин і молоді;

Підвищення інституційної спроможності місцевої влади, надаючи громадам дієві інструменти для реалізації житлової політики на місцях;

Активного залучення міжнародних партнерів, бізнесу та експертів для створення збалансованої та сталого житлової моделі.

Наголошується, що на рівні уряду вже створено Міжвідомчу робочу групу. Вона відповідатиме за підготовку проєкту стратегії, узагальнення пропозицій і напрацювання рішень.

Робота координуватиметься Керівним комітетом під головуванням віцепрем’єр-міністра. Водночас функціонуватиме Технічна робоча група, що займатиметься аналітикою, консультаціями та розробкою змістових блоків.

Довідково:

Розробка Державної стратегії житлової політики здійснюється відповідно до вимог Плану для України (Ukraine Facility) та є частиною Реформи 7 — забезпечення доступу до житла для потребуючих.

Стратегія передбачає впровадження заходів підтримки для створення доступного соціального житла, а також збільшення кількості житла, доступного для внутрішньо переміщених осіб і інших громадян, які наразі не мають змоги орендувати чи придбати житло, зокрема й для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, голова АРМА Олена Дума на міжнародному форумі IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 вперше оголосила про запуск соціального проєкту з передачі арештованих квартир для внутрішньо переміщених осіб, захисників та членів їх сімей, які втратили житло.