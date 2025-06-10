Доступность жилья: стартовала разработка новой Государственной стратегии жилищной политики в Украине

В Украине стартовала работа по созданию Государственной стратегии жилищной политики. Целью стратегии является разработка открытой, прозрачной и адаптированной к военным вызовам модели жилищной политики, которая обеспечит жилье внутриперемещенным лицам и всем гражданам Украины.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий.

Жилищная политика

Первая учредительная встреча рабочей группы собрала представителей правительства, Офиса президента, Верховной Рады, местных властей, международных организаций, экспертов и общественных активистов.

Отмечается, что Государственная стратегия жилищной политики должна стать системным документом, определяющим новую модель жилищной политики в Украине – открытую, прозрачную, финансово жизнеспособную и адаптированную к вызовам военного времени.

Начата работа над жилищной политикой, которая ответит на базовую потребность общества — обеспечение собственным, безопасным и доступным жильем. В условиях, когда более 2 миллионов домохозяйств повреждены или уничтожены, а количество внутренне перемещенных лиц превышает 4,6 миллиона, жилищная политика должна изменить приоритеты. Необходимо создать открытую и сбалансированную систему, которая будет предоставлять понятные возможности для молодежи, военных, семей с детьми, ветеранов и ВПЛ с гарантиями государственной поддержки, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Цель будущей стратегии состоит в обеспечении:

доступности жилья путем развития арендного рынка, внедрения эффективных финансово-кредитных инструментов и совершенствования ипотечных программ;

государственной поддержки ветеранов, военных, ВПЛ, многодетных семей и молодежи;

повышение институциональной способности местных властей, предоставляя общинам действенные инструменты для реализации жилищной политики на местах;

активное привлечение международных партнеров, бизнеса и экспертов для создания сбалансированной и устойчивой жилой модели.

Отмечается, что на уровне правительства уже создана Межведомственная рабочая группа. Она будет отвечать за подготовку проекта стратегии, обобщение предложений и выработку решений.

Работа будет координироваться Управляющим комитетом под председательством вице-премьер-министра. В то же время функционирует Техническая рабочая группа, которая будет заниматься аналитикой, консультациями и разработкой содержательных блоков.

Справка:

Разработка Государственной стратегии жилищной политики осуществляется в соответствии с требованиями Плана для Украины (Ukraine Facility) и является частью Реформы 7 – обеспечение доступа к жилью для нуждающихся.

Стратегия предусматривает внедрение мер поддержки для создания доступного социального жилья, а также увеличения количества жилья, доступного для внутренне перемещенных лиц и других граждан, которые пока не имеют возможности арендовать или приобрести жилье, в том числе и для людей с инвалидностью.

Напомним, глава АРМА Елена Дума на международном форуме IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 впервые объявила о запуске социального проекта по передаче арестованных квартир для внутренне перемещенных лиц, защитников и членов их семей, лишившихся жилья.