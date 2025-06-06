Арестованные квартиры в Киеве планируют передавать ВПЛ и тем, кто потерял жилье в результате войны

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Киевской городской военной администрацией начинают социальный проект по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц и граждан, потерявших дома в результате войны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что глава АРМА Елена Дума провела рабочую встречу с начальником КМВА Тимуром Ткаченко.

Ключевой темой переговоров стали механизмы передачи арестованных квартир для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и граждан, лишившихся дома в результате войны.

Как сообщается, АРМА и КМВА инициируют запуск национального социального проекта — с Киева начинается масштабная инициатива, призванная дать новую жизнь арестованным активам и одновременно предоставить убежище тем, кто в этом нуждается больше всего.

На сегодняшний день в столице проживает более 3,5 миллиона украинцев из которых большое количество внутренне перемещенных лиц, в том числе и относящихся к социально уязвимым категориям.

Дума рассказала, что жилищная проблема сверхсложна, но АРМА уже сейчас формирует решение, которое может стать началом системных изменений.

«Мы наработали пилотную модель, учитывающую позиции общественных стейкхолдеров и риски, связанные с управлением арестованным имуществом. Такие проекты – это не просто управленческая работа, это ответ на общественный запрос и вызов времени», – подчеркнула глава АРМА.

Ткаченко в свою очередь подчеркнул, что совместная инициатива КМВА по АРМА — это важный шаг к системному решению жилищного вопроса для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий.

"КМВА готова включаться в такие проекты, потому что это о конкретной помощи конкретным людям. У Киева есть все нужные для этого ресурсы, критически важно правильно их использовать», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, глава АРМА Елена Дума на международном форуме IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 впервые объявила о запуске социального проекта по передаче арестованных квартир для внутренне перемещенных лиц, защитников и членов их семей, лишившихся жилья.