Арештовані квартири в Києві планують передавати ВПО та тим, хто втратив житло внаслідок війни

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Київською міською військовою адміністрацією розпочинають соціальний проєкт із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили домівки внаслідок війни.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що очільниця АРМА Олена Дума провела робочу зустріч із начальником КМВА Тимуром Ткаченком.

Ключовою темою перемовин стали механізми передачі арештованих квартир для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили домівки внаслідок війни.

Як повідомляється, АРМА та КМВА ініціюють запуск національного соціального проєкту — із Києва починається масштабна ініціатива, покликана дати нове життя арештованим активам і водночас надати прихисток тим, хто цього потребує найбільше.

На сьогодні в столиці проживає понад 3,5 мільйона українців з яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема й тих, що відносяться до соціально вразливих категорій.

Дума розповіла, що житлова проблема є надскладною, але АРМА вже зараз формує рішення, яке може стати початком системних змін.

«Ми напрацювали пілотну модель, яка враховує позиції громадських стейкхолдерів і ризики, пов’язані з управлінням арештованим майном. Такі проєкти — це не просто управлінська робота, це відповідь на суспільний запит і виклик часу», — наголосила голова АРМА.

Ткаченко своєю чергою підкреслив, що спільна ініціатива КМВА з АРМА — це важливий крок до системного вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих категорій.

"КМВА готова включатися в такі проєкти, бо це про конкретну допомогу конкретним людям. Київ має всі потрібні для цього ресурси, критично важливо правильно їх використати», — наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, голова АРМА Олена Дума на міжнародному форумі IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 вперше оголосила про запуск соціального проєкту з передачі арештованих квартир для внутрішньо переміщених осіб, захисників та членів їх сімей, які втратили житло.