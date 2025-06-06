Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,38

41,33

EUR

47,70

47,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Арештовані квартири в Києві планують передавати ВПО та тим, хто втратив житло внаслідок війни

АРМА та КМВА розпочинають соціальний проєкт.
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Київською міською військовою адміністрацією розпочинають соціальний проєкт із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили домівки внаслідок війни.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що очільниця АРМА Олена Дума провела робочу зустріч із начальником КМВА Тимуром Ткаченком.

Ключовою темою перемовин стали механізми передачі арештованих квартир для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили домівки внаслідок війни.

Як повідомляється, АРМА та КМВА ініціюють запуск національного соціального проєкту — із Києва починається масштабна ініціатива, покликана дати нове життя арештованим активам і водночас надати прихисток тим, хто цього потребує найбільше.

На сьогодні в столиці проживає понад 3,5 мільйона українців з яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема й тих, що відносяться до соціально вразливих категорій. 

Дума розповіла, що житлова проблема є надскладною, але АРМА вже зараз формує рішення, яке може стати початком системних змін.

«Ми напрацювали пілотну модель, яка враховує позиції громадських стейкхолдерів і ризики, пов’язані з управлінням арештованим майном. Такі проєкти — це не просто управлінська робота, це відповідь на суспільний запит і виклик часу», — наголосила голова АРМА.

Ткаченко своєю чергою підкреслив, що спільна ініціатива КМВА з АРМА — це важливий крок до системного вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих категорій.

"КМВА готова включатися в такі проєкти, бо це про конкретну допомогу конкретним людям. Київ має всі потрібні для цього ресурси, критично важливо правильно їх використати», — наголосив  Ткаченко.

Нагадаємо, голова АРМА Олена Дума на міжнародному форумі IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 вперше оголосила про запуск соціального проєкту з передачі арештованих квартир для внутрішньо переміщених осіб, захисників та членів їх сімей, які втратили житло.

Автор:
Світлана Манько