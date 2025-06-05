Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мікрогромади для ВПО: на Київщині реалізують проєкт будівництва за моделлю "оренда на 15 років з правом викупу"

проєкт житла
Фото: mindev.gov.ua

У Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся з Деллом Лоєм Хансеном – засновником благодійного фонду «Місія Хансена в Україні» та одним з найпослідовніших партнерів держави у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб.

Фото 2 — Мікрогромади для ВПО: на Київщині реалізують проєкт будівництва за моделлю "оренда на 15 років з правом викупу"
Олексій Кулеба зустрівся з меценатом Лоєм Хансеном

Ключовою темою стало впровадження пілотного проєкту у селищі Глеваха Київської області. Йдеться про будівництво 700 одиниць житла за моделлю «оренда на 15 років з правом викупу». Початок будівельних робіт запланований на серпень.

Також планується будівництво муніципального житла та соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садків, клубних будинків для громади та інженерних мереж. Такий підхід дозволить комплексно формувати нові мікрогромади для ВПО. 

Фото 3 — Мікрогромади для ВПО: на Київщині реалізують проєкт будівництва за моделлю "оренда на 15 років з правом викупу"

У Мінвідновленні наголошують , що Хансен є одним із найбільших благодійних інвесторів у житлову інфраструктуру для ВПО. Разом із Charity Hansen Ukrainian Mission він уже втілив низку масштабних проєктів із забезпечення житлом і розбудови соціальної інфраструктури для українців, які постраждали від війни.

Зокрема, у Київській області забезпечено житлом понад 4000 внутрішньо переміщених осіб. Це понад 900 осель у Тарасівці, Софіївській Борщагівці, Колонщині, Мощуні, Бузовій, Макарівській громаді. 

Благодійна організація Charity Hansen Ukrainian Mission планує побудувати 10 тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб у 20 громадах України. Проєкт "Житло для всіх" передбачає будівництво соціального житла за моделлю "Містечка Хансена" на Київщині.

Автор:
Світлана Манько