Мікрогромади для ВПО: на Київщині реалізують проєкт будівництва за моделлю "оренда на 15 років з правом викупу"

У Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся з Деллом Лоєм Хансеном – засновником благодійного фонду «Місія Хансена в Україні» та одним з найпослідовніших партнерів держави у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб.

Олексій Кулеба зустрівся з меценатом Лоєм Хансеном

Ключовою темою стало впровадження пілотного проєкту у селищі Глеваха Київської області. Йдеться про будівництво 700 одиниць житла за моделлю «оренда на 15 років з правом викупу». Початок будівельних робіт запланований на серпень.

Також планується будівництво муніципального житла та соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садків, клубних будинків для громади та інженерних мереж. Такий підхід дозволить комплексно формувати нові мікрогромади для ВПО.

У Мінвідновленні наголошують , що Хансен є одним із найбільших благодійних інвесторів у житлову інфраструктуру для ВПО. Разом із Charity Hansen Ukrainian Mission він уже втілив низку масштабних проєктів із забезпечення житлом і розбудови соціальної інфраструктури для українців, які постраждали від війни.

Зокрема, у Київській області забезпечено житлом понад 4000 внутрішньо переміщених осіб. Це понад 900 осель у Тарасівці, Софіївській Борщагівці, Колонщині, Мощуні, Бузовій, Макарівській громаді.

Благодійна організація Charity Hansen Ukrainian Mission планує побудувати 10 тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб у 20 громадах України. Проєкт "Житло для всіх" передбачає будівництво соціального житла за моделлю "Містечка Хансена" на Київщині.