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Компенсації за комунальні послуги для переселенців: змінено порядок виплат
Уряд оновив механізм компенсації витрат на комунальні послуги для закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер кошти щомісяця надходитимуть безпосередньо установам через Пенсійний фонд.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля.
Компенсації комунальних послуг для ВПО
Уряд затвердив нову процедуру компенсації витрат на комунальні послуги для закладів, у яких проживають родини внутрішньо переміщених осіб. Замість органів місцевої влади ці виплати тепер надходитимуть напряму до самих установ, де розміщені переселенці.
Фінансові операції передано Пенсійному фонду, а сам процес стане цифровізованим, що дозволить зробити розрахунки прозорішими та уникнути зловживань.
Виплати здійснюватимуться щомісяця, а не раз на квартал, як раніше.
Субсидія на оренду житла для переселенців
Субсидія на оренду житла для ВПО – це додаткова фінансова підтримка для родин, які втратили житло через війну та не мають іншого на підконтрольній території.
Отримати її можуть переселенці з окупованих чи прифронтових регіонів, якщо витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу родини.
Допомогу надають лише за офіційним договором оренди. Орендар і орендодавець не повинні бути родичами, а отримувач не може користуватись іншими дотаціями на проживання.
Розмір субсидії розраховують індивідуально, з урахуванням доходу родини, вартості оренди в регіоні та включаючи податки, які сплачує орендодавець.
Раніше Delo.ua писало проте, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО і які документи необхідні.