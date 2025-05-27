Компенсації за комунальні послуги для переселенців: змінено порядок виплат

Уряд оновив механізм компенсації витрат на комунальні послуги для закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер кошти щомісяця надходитимуть безпосередньо установам через Пенсійний фонд.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля.

Компенсації комунальних послуг для ВПО

Уряд затвердив нову процедуру компенсації витрат на комунальні послуги для закладів, у яких проживають родини внутрішньо переміщених осіб. Замість органів місцевої влади ці виплати тепер надходитимуть напряму до самих установ, де розміщені переселенці.

Фінансові операції передано Пенсійному фонду, а сам процес стане цифровізованим, що дозволить зробити розрахунки прозорішими та уникнути зловживань.

Виплати здійснюватимуться щомісяця, а не раз на квартал, як раніше.

Субсидія на оренду житла для переселенців

Субсидія на оренду житла для ВПО – це додаткова фінансова підтримка для родин, які втратили житло через війну та не мають іншого на підконтрольній території.

Отримати її можуть переселенці з окупованих чи прифронтових регіонів, якщо витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу родини.

Допомогу надають лише за офіційним договором оренди. Орендар і орендодавець не повинні бути родичами, а отримувач не може користуватись іншими дотаціями на проживання.

Розмір субсидії розраховують індивідуально, з урахуванням доходу родини, вартості оренди в регіоні та включаючи податки, які сплачує орендодавець.

Раніше Delo.ua писало проте, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО і які документи необхідні.