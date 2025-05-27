Компенсации за коммунальные услуги для переселенцев: изменен порядок выплат

Правительство обновило механизм компенсации расходов на коммунальные услуги для учреждений, принимающих внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Теперь средства ежемесячно будут поступать непосредственно учреждениям через Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Компенсации коммунальных услуг для ВПЛ

Правительство утвердило новую процедуру компенсации расходов на коммунальные услуги для заведений, в которых проживают семьи внутренне перемещенных лиц. Вместо органов местной власти эти выплаты теперь будут поступать напрямую в учреждения, где размещены переселенцы.

Финансовые операции переданы Пенсионному фонду, а сам процесс станет цифровизированным, что позволит сделать расчеты более прозрачными и избежать злоупотреблений.

Выплаты будут производиться ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

Субсидия на аренду жилья для переселенцев

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ – это дополнительная финансовая поддержка для семей, которые потеряли жилье из-за войны и не имеют другого на подконтрольной территории.

Получить ее могут переселенцы из оккупированных или прифронтовых регионов, если расходы по аренде превышают 20% совокупного дохода семьи.

Помощь оказывают только по официальному договору аренды. Арендатор и арендодатель не должны быть родственниками, а получатель не может пользоваться другими дотациями на жительство.

Размер субсидии рассчитывают индивидуально, с учетом дохода семьи, стоимости аренды в регионе и включая налоги, уплачиваемые арендодателем.

Ранее Delo.ua писало о том, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ и какие документы необходимы.