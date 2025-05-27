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Компенсации за коммунальные услуги для переселенцев: изменен порядок выплат
Правительство обновило механизм компенсации расходов на коммунальные услуги для учреждений, принимающих внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Теперь средства ежемесячно будут поступать непосредственно учреждениям через Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Компенсации коммунальных услуг для ВПЛ
Правительство утвердило новую процедуру компенсации расходов на коммунальные услуги для заведений, в которых проживают семьи внутренне перемещенных лиц. Вместо органов местной власти эти выплаты теперь будут поступать напрямую в учреждения, где размещены переселенцы.
Финансовые операции переданы Пенсионному фонду, а сам процесс станет цифровизированным, что позволит сделать расчеты более прозрачными и избежать злоупотреблений.
Выплаты будут производиться ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.
Субсидия на аренду жилья для переселенцев
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ – это дополнительная финансовая поддержка для семей, которые потеряли жилье из-за войны и не имеют другого на подконтрольной территории.
Получить ее могут переселенцы из оккупированных или прифронтовых регионов, если расходы по аренде превышают 20% совокупного дохода семьи.
Помощь оказывают только по официальному договору аренды. Арендатор и арендодатель не должны быть родственниками, а получатель не может пользоваться другими дотациями на жительство.
Размер субсидии рассчитывают индивидуально, с учетом дохода семьи, стоимости аренды в регионе и включая налоги, уплачиваемые арендодателем.
Ранее Delo.ua писало о том, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ и какие документы необходимы.