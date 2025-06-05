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Микрогромады для ВПЛ: на Киевщине реализуют проект строительства по модели "аренда на 15 лет с правом выкупа"

проект жилья
Фото: mindev.gov.ua

В Глевасе Киевской области планируется реализовать пилотный проект по строительству 700 единиц жилья для внутренне перемещенных лиц, который предусматривает модель "аренда на 15 лет с правом выкупа". Начало строительных работ запланировано на август.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба встретился с Деллом Лоем Хансеном – основателем благотворительного фонда «Миссия Хансена в Украине» и одним из самых последовательных партнеров государства в обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц.

Фото 2 — Микрогромады для ВПЛ: на Киевщине реализуют проект строительства по модели "аренда на 15 лет с правом выкупа"
Алексей Кулеба встретился с меценатом Лоем Хансеном

Ключевой темой стало использование пилотного проекта в поселке Глеваха Киевской области. Речь идет о строительстве 700 единиц жилья по модели аренда на 15 лет с правом выкупа. Начало строительных работ запланировано на август.

Также планируется строительство муниципального жилья и социальной инфраструктуры: школ, детских садов, клубных домов и инженерных сетей. Такой подход позволит комплексно формировать новые микрообщества для ВПЛ.

Фото 3 — Микрогромады для ВПЛ: на Киевщине реализуют проект строительства по модели "аренда на 15 лет с правом выкупа"

В Минвосстановлении отмечают, что Хансен является одним из крупнейших благотворительных инвесторов в жилищную инфраструктуру для ВПЛ. Вместе с Charity Hansen Ukrainian Mission он уже воплотил ряд масштабных проектов по обеспечению жильем и развитию социальной инфраструктуры для пострадавших от войны украинцев.

В частности, в Киевской области обеспечено жильем более 4000 внутренне перемещенных лиц. Это более 900 домов в Тарасовке, Софиевской Борщаговке, Колонщине, Мощуне, Бузовой, Макаровской общине.

Благотворительная организация Charity Hansen Ukrainian Mission планирует построить 10 тысяч квартир для внутренне перемещенных лиц в 20 общинах Украины .

Автор:
Светлана Манько