Charity Hansen Ukrainian Mission построит жилье для переселенцев в 20 общинах Украины

Благотворительная организация Charity Hansen Ukrainian Mission планирует построить 10 тысяч квартир для внутренне перемещенных лиц в 20 общинах Украины. Проект "Жилье для всех" предполагает строительство социального жилья по модели "Городок Хансена" в Киевской области.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Ожидается, что он обеспечит жильем 50 000 переселенцев. Общая стоимость – 1 миллиард долларов, а начало строительства запланировано на осень 2024 года. Завершение проекта возможно до лета 2027 года.

Основатель организации, американский меценат Делл Лой Хансен, представил новый проект "Жилье для всех", в рамках которого планируется строительство доступного социального жилья для переселенцев в 20 общинах Украины. Его концепция основывается на модели "Городка Хансена" — жилого района, который начали возводить летом 2023 года и где сейчас проживает около 420 семей.

Проект уже получил поддержку украинского правительства. Как отметил Константин Ковальчук, расширение инициативы станет важным шагом в обеспечении переселенцев жильем и будет способствовать их социальной адаптации. Он подчеркнул, что восстановление жилищного фонда и компенсации пострадавшим – один из главных приоритетов на 2025 год.

План строительства и финансирование

В рамках проекта "Жилье для всех" предполагается строительство 10 тысяч квартир, что позволит обеспечить домами около 50 тысяч переселенцев. Общий бюджет составляет 1 млрд долларов.

Ожидается, что при поддержке международных партнеров, включая Всемирный банк, строительство в отобранных общинах начнется уже осенью 2024 года, а завершить его планируют к лету 2027 года.

По словам Сергея Сухомлина, помимо решения жилищного вопроса, новые городки будут создавать условия для развития полноценной общины. Это будет включать образовательные и медицинские учреждения, рабочие места, зоны отдыха и спортивные комплексы.

Отмечается, что организация уже реализует ряд схожих проектов в Украине. Кроме "Городка Хансена", она построила Senior Chudo Village — первый жилой район для престарелых, предоставила квартиры переселенцам в Софиевской Борщаговке и занимается восстановлением разрушенного жилья в Киевской области.

В "Городке Хансена" сейчас проживает 1700 переселенцев, среди которых 600 детей. ВПЛ получают жилье бесплатно на срок до 5 лет, а сам район имеет развитую инфраструктуру, включая спортивные площадки, клубный дом, детские зоны, бассейн и бомбоубежища.

Добавим, что в ноябре 2024 года Кабинет министров принял изменения в ряд порядков для усовершенствования механизмов обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.