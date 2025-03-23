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Charity Hansen Ukrainian Mission построит жилье для переселенцев в 20 общинах Украины
Благотворительная организация Charity Hansen Ukrainian Mission планирует построить 10 тысяч квартир для внутренне перемещенных лиц в 20 общинах Украины. Проект "Жилье для всех" предполагает строительство социального жилья по модели "Городок Хансена" в Киевской области.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Ожидается, что он обеспечит жильем 50 000 переселенцев. Общая стоимость – 1 миллиард долларов, а начало строительства запланировано на осень 2024 года. Завершение проекта возможно до лета 2027 года.
Основатель организации, американский меценат Делл Лой Хансен, представил новый проект "Жилье для всех", в рамках которого планируется строительство доступного социального жилья для переселенцев в 20 общинах Украины. Его концепция основывается на модели "Городка Хансена" — жилого района, который начали возводить летом 2023 года и где сейчас проживает около 420 семей.
Проект уже получил поддержку украинского правительства. Как отметил Константин Ковальчук, расширение инициативы станет важным шагом в обеспечении переселенцев жильем и будет способствовать их социальной адаптации. Он подчеркнул, что восстановление жилищного фонда и компенсации пострадавшим – один из главных приоритетов на 2025 год.
План строительства и финансирование
В рамках проекта "Жилье для всех" предполагается строительство 10 тысяч квартир, что позволит обеспечить домами около 50 тысяч переселенцев. Общий бюджет составляет 1 млрд долларов.
Ожидается, что при поддержке международных партнеров, включая Всемирный банк, строительство в отобранных общинах начнется уже осенью 2024 года, а завершить его планируют к лету 2027 года.
По словам Сергея Сухомлина, помимо решения жилищного вопроса, новые городки будут создавать условия для развития полноценной общины. Это будет включать образовательные и медицинские учреждения, рабочие места, зоны отдыха и спортивные комплексы.
Отмечается, что организация уже реализует ряд схожих проектов в Украине. Кроме "Городка Хансена", она построила Senior Chudo Village — первый жилой район для престарелых, предоставила квартиры переселенцам в Софиевской Борщаговке и занимается восстановлением разрушенного жилья в Киевской области.
В "Городке Хансена" сейчас проживает 1700 переселенцев, среди которых 600 детей. ВПЛ получают жилье бесплатно на срок до 5 лет, а сам район имеет развитую инфраструктуру, включая спортивные площадки, клубный дом, детские зоны, бассейн и бомбоубежища.
Добавим, что в ноябре 2024 года Кабинет министров принял изменения в ряд порядков для усовершенствования механизмов обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.