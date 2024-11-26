Кабмин усовершенствовал обеспечение временным жильем ВПЛ и освобожденных из плена: что именно изменили

Кабинет министров 26 ноября одобрил внесение изменений в ряд порядков с целью усовершенствования механизмов обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.

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Об этом сообщили представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, которое было инициатором решения. В частности, внесены следующие изменения в постановления №422 от 31 марта 2004 года, №682 от 23 июля 2008 года и №495 от 29 апреля 2022 года:

в порядке предоставления и пользования жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания:



предусмотрено предоставление первоочередного права на обеспечение помещениями лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения из плена; в порядке предоставления жилья, приобретенного Госмолодежжильем за средства гуманитарной и иной помощи, для временного проживания пострадавших:



уточнено, что жилье предоставляется для проживания сроком до одного года с возможностью продления на каждый следующий год; в порядке выкупа, строительства жилья с целью передачи для временного проживания ВПЛ:



установлены дополнительные требования к приобретаемому жилью, включая наличие функционирующей системы электроснабжения и отопления, доступ к водоснабжению, наличие мебели, сантехнического и кухонного оборудования и бытовой техники;



предусмотрено положение о создании, составе и полномочиях комиссии по отбору жилищных объектов, как консультативно-совещательного органа Госмолодежжилья; в порядке предоставления социального жилья:



определено, что для подтверждения права на получение соцжилья представляются, в частности, сведения о жилье, уничтоженном или поврежденном (до непригодной для проживания степени) в результате боевых действий, терактов и диверсий, вызванных военной агрессией России против Украины, внесенные в соответствующий реестр; в порядке взятия граждан на социальный квартирный учет, их нахождения на таком учете и снятия с него:



определено, что заявление о взятии на учет подается в центр предоставления административных услуг по месту жительства/нахождения заявителя; в порядке формирования фондов жилья для временного проживания



прописано, что жилье, признанное бесхозяйным или выморочным, передается в коммунальную собственность.

Напомним также, что месяц назад Кабмин ввел двухлетний эксперимент по предоставлению субсидий ВПЛ на аренду жилья в девяти областях, прилегающих к линии фронта или к российской границе, но на тех территориях, где не ведутся боевые действия.

Отметим также, что в Украине действует программа "Прихисток", по которой домохозяйства, бесплатно приютившие ВПЛ, получают компенсацию расходов. В настоящее время государство гарантирует ее продление лишь до конца 2024 года: в конце октября сообщалось, что нашлись дополнительные 265 миллионов гривен на ее финансирование.