Уряд удосконалив забезпечення тимчасовим житлом ВПО і звільнених з полону: які саме зміни запроваджено

Кабінет міністрів 26 листопада ухвалив зміни до низки порядків задля вдосконалення механізмів забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення.

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Про це повідомили представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке є ініціатором рішення. Зокрема, внесено наступні зміни до постанов №422 від 31 березня 2004 року, №682 від 23 липня 2008 року та №495 від 29 квітня 2022 року:

у порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання:



передбачено надання першочергового права на забезпечення приміщеннями особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення з полону; у порядку надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за кошти гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання постраждалих осіб:



уточнено, що житло надається для проживання на строк до одного року з можливістю продовження на кожний наступний рік; у порядку викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО:



встановлено додаткові вимоги до житла, що придбавається, включаючи наявність функціонуючої системи електропостачання та опалення, доступ до водопостачання, наявність меблів, сантехнічного та кухонного обладнання i побутової техніки;



передбачено положення щодо створення, складу та повноважень комісії з відбору житлових об'єктів, як консультативно-дорадчого органу Держмолодьжитла; у порядку надання соціального житла:



визначено, що для підтвердження права на отримання соцжитла подаються, зокрема, відомості про житло, знищене або пошкоджене (до непридатного для проживання ступеня) внаслідок бойових дій, терактів та диверсій, спричинених військовою агресією Росії проти України, внесені до відповідного реєстру; у порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього:



визначено, що заява про взяття на облік подається до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування заявника; у порядку формування фондів житла для тимчасового проживання



прописано, що житло, визнане безхазяйним або відумерлим, передається в комунальну власність.

Нагадаємо також, що місяць тому Кабмін запровадив дворічний експеримет з надання субсидій ВПО на оренду житла в дев'яти областях, прилеглих до лінії фронту чи до російського кордону, але на тих територіях, де не ведуться бойові дії.

Зазначимо також, що в Укаїні діє програма "Прихисток", за якою домогосподарства, які безкоштовно дали притулок ВПО, отримують компенсацію витрат. Наразі держава гарантує її продовження лише до кінця 2024 року: наприкінці жовтня повідомлялося, що знайшлися додаткові 265 мільйонів гривень на її фінансування.