Charity Hansen Ukrainian Mission побудує житло для переселенців у 20 громадах України

Благодійна організація Charity Hansen Ukrainian Mission планує побудувати 10 тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб у 20 громадах України. Проєкт "Житло для всіх" передбачає будівництво соціального житла за моделлю "Містечка Хансена" на Київщині.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Очікується, що він забезпечить житлом 50 тисяч переселенців. Загальна вартість — 1 мільярд доларів, а початок будівництва запланований на осінь 2024 року. Завершення проєкту можливе до літа 2027 року.

Засновник організації, американський меценат Делл Лой Хансен, презентував новий проєкт "Житло для всіх", у рамках якого планується будівництво доступного соціального житла для переселенців у 20 громадах України. Його концепція ґрунтується на моделі "Містечка Хансена" — житлового району, який почали зводити влітку 2023 року і де зараз мешкає близько 420 родин.

Проєкт вже отримав підтримку українського уряду. Як зазначив Костянтин Ковальчук, розширення ініціативи стане важливим кроком у забезпеченні переселенців житлом та сприятиме їх соціальній адаптації. Він підкреслив, що відновлення житлового фонду та компенсації постраждалим — один із головних пріоритетів на 2025 рік.

План будівництва та фінансування

У межах проєкту "Житло для всіх" передбачається зведення 10 тисяч квартир, що дозволить забезпечити домівками близько 50 тисяч переселенців. Загальний бюджет становить 1 мільярд доларів.

Очікується, що за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Світового банку, будівництво у відібраних громадах розпочнеться вже восени 2024 року, а завершити його планують до літа 2027 року.

За словами Сергія Сухомлина, окрім вирішення житлового питання, нові містечка створюватимуть умови для розвитку повноцінної громади. Це включатиме освітні та медичні заклади, робочі місця, зони для відпочинку та спортивні комплекси.

Зазначається, що організація вже реалізує низку схожих проєктів в Україні. Окрім "Містечка Хансена", вона збудувала Senior Chudo Village — перший житловий район для літніх людей, надала квартири переселенцям у Софіївській Борщагівці та займається відбудовою зруйнованого житла в Київській області.

У "Містечку Хансена" наразі проживає 1700 переселенців, серед яких 600 дітей. ВПО отримують житло безкоштовно на строк до 5 років, а сам район має розвинену інфраструктуру, включаючи спортивні майданчики, клубний будинок, дитячі зони, басейн та бомбосховища.

Додамо, що в листопаді 2024 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до низки порядків задля вдосконалення механізмів забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення.