В Киевской области за три года отстроено 70% всех поврежденных объектов — Минразвития

В Киевской области уже восстановлено 70% поврежденных объектов, включающих 21 тысячу отремонтированных домов, школ, больниц и других важных сооружений. Кроме того, более 17 тысяч семей получили компенсации за утраченное или поврежденное жилье.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Очень символично, что сегодня мы говорим о развитии, достижениях и будущем региона. Отчитываемся о результатах восстановления. Киевщина сегодня является примером восстановления не только для других регионов, но и для других стран мира", – отметил он.

Восстановление Киевской области

31 марта, в день третьей годовщины увольнения Киевской области, Кабинет Министров Украины принял ряд решений в поддержку проектов восстановления региона.

Кабмин принял решение о выделении 1,5 миллиарда гривен для завершения уже начатых 44 проектов восстановления в Киевской области.

Также из Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры выделены средства для завершения реконструкции стадиона Чемпион в Ирпене — проекта восстановления United24. На локации будут усилены несущие конструкции, обустроены условия инклюзивного доступа к трибунам, обновлена система электроснабжения и проведено благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, перераспределено 25,1 миллиона гривен для свершения строительства 8 многоквартирных домов из ранее выделенных средств. До этого за средства UNITED24 уже было восстановлено 10 домов в Бородянке, Ирпене и Гостомеле. Денежные средства удалось перераспределить благодаря тому, что работы на этих объектах были завершены быстро и эффективно, что помогло сэкономить финансирование.

Отдельно Кулеба отметил сотрудничество Киевской области с международными партнерами. Один из примеров — проект "Городок Хансена" в Тарасовке, где уже проживают более 500 семей.

По последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление Киевской области составляют около 37,6 млрд долларов. Правительство Украины с первых дней деоккупации начало эту работу.

Напомним, правительство выделило 5 миллиардов гривен субвенции в рамках "Программы восстановления Украины". Эти средства распределены между бюджетами общин для реализации проектов восстановления поврежденной или морально устаревшей инфраструктуры.