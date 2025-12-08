Понад 7 тисяч українців скористались програмою "єОселя": скільки і де було придбано житла

Від початку 2025 року програмою державної іпотеки “єОселя” скористалися 7 024 українця, які отримали пільгові кредити на загальну суму 13,3 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найактивнішими регіонами залишаються Київська область та столиця: у Київській області видано 41 кредит, у Києві — 38, а у Львівській області — 11.

Що стосується типу нерухомості, 126 українців придбали житло на первинному ринку, з них 50 об’єктів перебували на стадії будівництва. Ще 67 кредитів оформлено на придбання житла на вторинному ринку.

За останній тиждень українці отримали 156 нових пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 314 млн грн.

Серед отримувачів кредитів під 3%:

60 військовослужбовців та представників сектору безпеки,

4 педагоги,

3 науковці,

2 медики.

Кредити під 7% отримали:

58 українців без власного житла,

24 внутрішньо переміщені особи,

5 ветеранів.

Довідка:

Програма “єОселя” є частиною державної ініціативи “Зроблено в Україні”, що спрямована на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Реалізацією програми займаються Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ “Укрфінжитло”. Партнерами програми серед банків виступають Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Раніше повідомлялось, який мінімальний дохід мають особи, які оформлюють пільговий кредит за програмою "єОселя".