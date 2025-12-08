Более 7 тысяч украинцев воспользовались программой "єОселя": сколько и где было приобретено жилья

С начала 2025 года программой государственной ипотеки "єОселя" воспользовались 7024 украинца, которые получили льготные кредиты на общую сумму 13,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Самыми активными регионами остаются Киевская область и столица: в Киевской области выдано 41 кредит, в Киеве — 38, а во Львовской области — 11.

Что касается типа недвижимости, 126 украинцев приобрели жилье на первичном рынке, из них 50 объектов находились в стадии строительства. Еще 67 кредитов оформлено на покупку жилья на вторичном рынке.

За последнюю неделю украинцы получили 156 новых льготных ипотечных кредитов на общую сумму 314 млн. грн.

Среди получателей кредитов под 3%:

60 военнослужащих и представителей сектора безопасности,

4 педагога,

3 ученых,

2 медика.

Кредиты под 7% получили:

58 украинцев без собственного жилья,

24 внутренне перемещенные лица,

5 ветеранов.

Справка:

Программа "єОселя" является частью государственной инициативы "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Реализацией программы занимаются Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Партнерами программы среди банков выступают Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

