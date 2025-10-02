Спрос на новостройки растет: 40% участников программы "єОселя" выбирают новое жилье

Программе "єОселя" в Украине исполнилось три года. За это время 20 272 семьи приобрели жилье более чем на 34,1 млрд грн, а спрос на новостройки вырос до 40% участников программы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Программа "єОселя" помогла 20 тыс. семей

"Три года назад государство запустило "єОселя", и сегодня это уже один из самых узнаваемых инструментов госполитики. Программа обеспечила более 20 тысяч семей собственным жильем, а еще помогла поддержать строительную отрасль во время войны, создать рабочие места и стимулировать смежные отрасли промышленности", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Благодаря программе "єОселя" собственное жилье уже получили семьи, в которых воспитываются более 12,5 тысячи детей. Активнее всего ею пользуются молодые семьи с одним ребенком и одинокие люди, для которых это первая возможность стать владельцами жилья.

Как менялась программа?

В течение действия программы "єОселя" правительство несколько раз расширяло ее условия:

В октябре 2022 г. льготную ипотеку получили военные по контракту, медики, педагоги и ученые.

Впоследствии программу открыли для всех украинцев, нуждающихся в новом жилье.

В ноябре 2024 года фокус сместили на первичный рынок: теперь на базовых условиях можно покупать квартиры и дома в возрасте до трех лет. Военные, медики, педагоги, ученые и ветераны могут приобрести жилье на прифронтовых территориях до 10 лет, а внутренне перемещенные лица — до 20 лет по всей стране.

Также с ноября 2024 года молодежь до 25 лет может присоединяться к программе с первым взносом от 10% вместо 20%, которую можно оплатить сертификатом "єВідновлення".

В августе 2025 года правительство ввело новое направление поддержки для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий: компенсацию до 70% первого взноса, до 70% ежемесячных платежей в течение года и до 40 тыс. грн сопутствующих расходов, на что в госбюджете предусмотрено 4,4 млрд грн.

Благодаря этим изменениям спрос на новостроек и существенно вырос, если раньше их выбирала только треть участников программы, то в 2025 году этот показатель достиг 40%.

Больше кредитов оформлено в Киевской области - 5 633, а в столице - 4 386. Активными остаются и другие регионы: Львовщина (1 248 кредитов), Ивано-Франковская (941), Одесская (921) и Винницкая (901). Программа также работает в прифронтовых территориях: Черниговская область получила 601 кредит, Днепропетровская – 607, Харьковская – 155, а Запорожская – 52.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".