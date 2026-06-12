Google веде переговори з Samsung щодо виробництва нових ШІ-чипів

Американська корпорація Google веде переговори з південнокорейською компанією Samsung Electronics щодо виробництва частини свого процесора штучного інтелекту наступного покоління.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Google планує розділити замовлення між ключовими гравцями ринку. Очікується, що тайванська компанія TSMC виготовить основну обчислювальну частину тензорного процесора (TPU) під кодовою назвою "Icefish".

Водночас Samsung може отримати контракт на виробництво компонента, який відповідає за підключення процесора до пам'яті. Для цього планується залучити передову 2-нанометрову виробничу технологію Samsung.

Деталі розробки та стратегія зниження залежності від TSMC

Над дизайном нового чипа "Icefish" Google зараз працює спільно з розробником напівпровідників MediaTek. Проєкт наразі перебуває на стадії розробки, а старт масового виробництва очікується не раніше 2028 року.

Цей крок відображає прагнення технологічного гіганта диверсифікувати ланцюжки постачань:

Зниження ризиків: попит на ШІ-чипи у світі стрімко зростає, і потужності TSMC завантажені на максимум, що створює ризики затримок для всієї індустрії.

Альтернативні контракти: раніше з'явилася інформація про переговори Google із компанією Intel щодо виробництва понад 3 мільйонів TPU у 2028 році.

Власна екосистема: власні ШІ-чипи Google стали серйозною альтернативою домінантним на ринку графічним процесорам від Nvidia та перетворилися на важливий драйвер зростання її хмарного підрозділу.

Для Samsung отримання цього замовлення стане великою перемогою в межах стратегії з розвитку напрямку контрактного виробництва мікросхем. Новий 2-нанометровий процес дозволяє розміщувати більше потужності в менших чипах, суттєво покращуючи швидкість роботи, енергоефективність та можливості систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, Alphabet залучить рекордні 80 мільярдів доларів для фінансування витрат на ШІ. Материнська компанія Google планує здійснити масштабне розміщення пакету акцій, яке включає велику інвестиційну угоду з корпорацією Berkshire Hathaway Inc., з метою закриття фінансових потреб для реалізації своїх масштабних планів у сфері штучного інтелекту.