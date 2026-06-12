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Google ведет переговоры с Samsung по производству новых ИИ-чипов
Американская корпорация Google ведет переговоры с южнокорейской компанией Samsung Electronics по производству части своего процессора по искусственному интеллекту следующего поколения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.
По информации источников, знакомых с ситуацией, Google планирует разделить заказы между ключевыми игроками рынка. Ожидается, что тайваньская компания TSMC изготовит основную вычислительную часть тензорного процессора (TPU) под кодовым названием Icefish.
В то же время Samsung может получить контракт на производство компонента, отвечающего за подключение процессора к памяти. Для этого планируется привлечь передовую 2-нанометровую технологию Samsung.
Подробности разработки и стратегия снижения зависимости от TSMC
Над дизайном нового чипа "Icefish" Google сейчас работает совместно с разработчиком полупроводников MediaTek. Проект находится на стадии разработки, а старт массового производства ожидается не ранее 2028 года.
Этот шаг отражает стремление технологического гиганта диверсифицировать цепочки поставок:
- Снижение рисков: спрос на ИИ-чипы в мире стремительно растет и мощности TSMC загружены на максимум, что создает риски задержек для всей индустрии.
- Альтернативные контракты: ранее появилась информация о переговорах Google с компанией Intel по производству более 3 миллионов TPU в 2028 году.
- Собственная экосистема: собственные ИИ-чипы Google стали серьезной альтернативой доминантным на рынке графическим процессорам Nvidia и превратились в важный драйвер роста ее облачного подразделения.
Для Samsung получение этого заказа станет большой победой в рамках стратегии развития направления контрактного производства микросхем. Новый 2-нанометровый процесс позволяет размещать больше мощности в меньших чипах, существенно улучшая скорость работы, энергоэффективность и возможности систем искусственного интеллекта.
Напомним, Alphabet привлечет рекордные 80 миллиардов долларов для финансирования расходов на ИИ. Материнская компания Google планирует осуществить масштабное размещение пакета акций, которое включает в себя крупное инвестиционное соглашение с корпорацией Berkshire Hathaway Inc., с целью закрытия финансовых потребностей для реализации своих масштабных планов в сфере искусственного интеллекта.