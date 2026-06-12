Україна стала третім найбільшим ринком нелегальних сигарет у Європі – звіт KPMG

Обсяг нелегального ринку тютюнової продукції в Європі за підсумками 2025 року зріс на 5,9% і сягнув 55,3 млрд сигарет. Із них близько 42 млрд припадає на країни ЄС. Водночас Україна посіла третє місце серед 38 країн Європи за обсягами реалізації нелегальної тютюнової продукції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у 20-му щорічному звіті щодо нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Європі, підготовленому компанією KPMG.

За результатами дослідження, кожна дев’ята пачка сигарет, продана в Європі, має нелегальне походження.

У звіті зазначається, що торік на українському ринку було продано 5,1 млрд нелегальних сигарет, з яких 2,7 млрд становили підробки. Вищі показники зафіксовані лише у Франції, де реалізували 20,5 млрд нелегальних сигарет, та у Великій Британії – 7,3 млрд.

Частка нелегального ринку сигарет в Україні, за оцінками KPMG, становила 16%. Ці дані близькі до результатів дослідження "Kantar Україна", згідно з яким у лютому 2026 року частка нелегальної продукції на українському тютюновому ринку сягала 17,6%.

У звіті також зазначається, що у 2025 році в Європі продовжилося зростання обсягів підробленої тютюнової продукції. Якщо роком раніше цей показник становив 21,9 млрд сигарет, то минулого року – вже 24,7 млрд. При цьому на Україну припадає 11,1% усіх підроблених сигарет, зафіксованих у європейських країнах.

Ще однією тенденцією залишається домінування маркування Duty Free серед підробленої продукції. На такі сигарети припадає 64% усіх підробок, або 15,7 млрд штук.

Крім того, упродовж року в Європі суттєво зросли обсяги контрабанди сигарет із Туреччини. Меншою мірою збільшилися поставки з Алжиру. Водночас потоки нелегальної продукції з Білорусі та інших країн за межами ЄС дещо скоротилися.

Зростання нелегального ринку відбувається на тлі загального скорочення споживання сигарет. За даними KPMG, у 2025 році в Європі було спожито 500,5 млрд сигарет, що на 4,1% менше порівняно з попереднім роком. Тенденція до зниження споживання триває вже п’ятий рік поспіль.

За оцінкою KPMG, втрати бюджетів 38 європейських країн від нелегальної торгівлі тютюновими виробами у 2025 році сягнули 22,4 млрд євро, що на 3 млрд євро більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, за оцінкою "Kantar Україна", у 2026 році втрати державного бюджету України від нелегального ринку сигарет можуть становити 28,1 млрд грн проти 26,5 млрд грн у 2025 році.

Матеріал має виключно інформаційно-аналітичний характер і підготовлений на основі звіту KPMG та дослідження "Kantar Україна".