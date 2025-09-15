Українці закликають уряд врегулювати діяльність рієлторів: що пропонують

Українці закликають уряд врегулювати діяльність рієлторів на ринку нерухомості в Україні. Відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті петицій Кабінету міністрів.

У зверненні наголошується, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.

Це призводить до:

масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу,

ухилення від сплати податків,

відсутності захисту прав споживачів,

масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Автор петиції наголошує, що українці змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно.

Наразі в Україні через відсутність законодавчих вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.

Що вимагають від уряду

У петиції уряду пропонують уряду ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:

обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,

мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,

обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,

заборону стягнення комісії без звернення клієнта,

адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Також пропонується створити міжвідомчу робочу групу за участю представників міністерств, профільних асоціацій та громадських ініціатив для розробки оптимальної моделі регулювання.

На думку авторів петиції, законодавче регулювання ринку допоможе захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди і купівлі житла.

Крім того, це допоможе вивести частину тіньового ринку з “тіні” та забезпечити податкові надходження до бюджету і створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.

Нагадаємо, за останні пів року ціна оренди однокімнатних квартир збільшилась майже в усіх областях. Найбільше подорожчало помешкання в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію, через що спостерігається динаміка на ринку.