Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оренда квартир в Україні подорожчала до 55%: скільки коштує зняти житло в різних містах у вересні

квартира, оренда
Оренда однокімнатної квартири дорожчає / Freepik

За останні пів року ціна оренди однокімнатних квартир збільшилась майже в усіх областях. Найбільше подорожчало помешкання в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію, через що спостерігається динаміка на ринку.

Про це повідомив у коментарі Delo.ua Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН.

Одеса є лідером серед міст, за недавній період спостерігаються найбільші скачки цін на оренду  до +55%. Середня ціна на оренду квартири в цьому місті сягає 13 200 грн. 

Варто зазначити, що на 20% зросли ціни у Миколаєві  нині середній показник становить 6500 грн. На 41% зросла оренда в Тернополі (14 800), на 38% – у Черкасах (13 800), на 28% – у Полтаві (11 500). 

Найменші ціни зафіксовані у Харкові  вартість оренди залишається стабільною на рівні 4000 грн. А найвищі ціни на оренду зафіксовано на сьогодні в Ужгороді  21 100 грн, Києві  20 000, Львові  18 700.

Ще одна тенденція на ринку  збільшується швидкість оренди. За даними ЛУН, станом на вересень 2025 року житло в Києві здається в середньому за 5 днів, у Львові  за 7 днів, а в Одесі – лише за 3 дні. Ще два роки тому на пошук орендаря йшло від 10 до 20 днів. 

“Найдинамічніший ринок зараз  в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію. У Києві та Львові також спостерігається пришвидшення вдвічі: квартири зникають з ринку у кілька разів швидше, ніж торік”,  говорить  бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

За словами експерта, на таку динаміку впливають в першу чергу внутрішня міграція та сезонність.

Нагадаємо, в ЛУН з`явився список міст з найменшим першим внеском на житло за пільгами “єОселі”. 

Автор:
Ярослава Тюпка