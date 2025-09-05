Оренда квартир в Україні подорожчала до 55%: скільки коштує зняти житло в різних містах у вересні

За останні пів року ціна оренди однокімнатних квартир збільшилась майже в усіх областях. Найбільше подорожчало помешкання в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію, через що спостерігається динаміка на ринку.

Про це повідомив у коментарі Delo.ua Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН.

Одеса є лідером серед міст, за недавній період спостерігаються найбільші скачки цін на оренду – до +55%. Середня ціна на оренду квартири в цьому місті сягає 13 200 грн.

Варто зазначити, що на 20% зросли ціни у Миколаєві – нині середній показник становить 6500 грн. На 41% зросла оренда в Тернополі (14 800), на 38% – у Черкасах (13 800), на 28% – у Полтаві (11 500).

Найменші ціни зафіксовані у Харкові – вартість оренди залишається стабільною на рівні 4000 грн. А найвищі ціни на оренду зафіксовано на сьогодні в Ужгороді – 21 100 грн, Києві – 20 000, Львові – 18 700.

Ще одна тенденція на ринку – збільшується швидкість оренди. За даними ЛУН, станом на вересень 2025 року житло в Києві здається в середньому за 5 днів, у Львові – за 7 днів, а в Одесі – лише за 3 дні. Ще два роки тому на пошук орендаря йшло від 10 до 20 днів.

“Найдинамічніший ринок зараз – в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію. У Києві та Львові також спостерігається пришвидшення вдвічі: квартири зникають з ринку у кілька разів швидше, ніж торік”, – говорить бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

За словами експерта, на таку динаміку впливають в першу чергу внутрішня міграція та сезонність.

