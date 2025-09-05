Запланована подія 2

Аренда квартир в Украине подорожала до 55%: сколько стоит снять жилье в разных городах в сентябре

квартира, аренда
Аренда однокомнатной квартиры дорожает / Freepik

За последние полгода цена аренды однокомнатных квартир выросла почти во всех областях. Больше всего подорожало жилье в Одессе, где спрос значительно превышает предложение, из-за чего наблюдается динамика на рынке.

Об этом сообщил в комментарии Delo.ua Денис Судилковский, бренд- и бизнес-директор ЛУН.

Одесса является лидером среди городов, за недавний период наблюдаются самые большие скачки цен на арендудо +55%. Средняя цена аренды квартиры в этом городе достигает 13 200 грн.

Следует отметить, что на 20% выросли цены в Николаевесейчас средний показатель составляет 6500 грн. На 41% выросла аренда в Тернополе (14800), на 38%в Черкассах (13800), на 28%в Полтаве (11500).

Самые низкие цены зафиксированы в Харьковестоимость аренды однокомнатной квартиры остается стабильной на уровне 4000 грн. А самые высокие цены на аренду зафиксированы сегодня в Ужгороде21 100 грн, Киеве20 000, Львове18 700.

Еще одна тенденция на рынкеувеличивается скорость аренды. По данным ЛУН, по состоянию на сентябрь 2025 жилье в Киеве сдается в среднем за 5 дней, во Львовеза 7 дней, а в Одессевсего за 3 дня. Еще два года назад на поиск арендатора уходило от 10 до 20 дней.

"Самый динамичный рынок сейчас – в Одессе, где спрос значительно превышает предложение. В Киеве и Львове также наблюдается ускорение вдвое: квартиры исчезают с рынка в несколько раз быстрее, чем в прошлом", – говорит бренд-и бизнес-директор ЛУН Денис Судликовский.

По словам эксперта, на такую динамику влияют, в первую очередь, внутренняя миграция и сезонность.

Напомним, в ЛУН появился список городов с наименьшим первым взносом на жилье по льготам "єОселі".

Автор:
Ярослава Тюпка