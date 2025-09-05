Яким є мінімальний перший внесок на купівлю квартири на первинному ринку за "єОселею": рейтинг найдешевших міст

Аналітики компанії ЛУН оприлюднили рейтинг міст за сумою першого внеску на житло за пільгами "єОселі". Аналізували найбільш дешеві помешкання на первинному ринку. Столиця виявилась лише на третьому місці, поступившись таким містам, як Львів та Ужгород.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз ЛУН.

Якщо взяти найдешевшу квартиру в Києві, то мінімальний перший внесок за програмою “єОселя” становить 487 тис. грн. Натомість це не найвища ціна. У Львові ця сума сягає 618 тис. грн, в Ужгороді – 640 тис. грн.

Водночас інші західні міста мають нижчі показники: в Івано-Франківську перший внесок становить 296 тис. грн, у Хмельницькому – 293 тис. грн.

Значно дешевший старт традиційно мають міста центральної та східної України. Найнижчі ціни — у Харкові (230 тис. грн), Сумах (240 тис. грн), Запоріжжі (189 тис. грн) та Кропивницькому (128 тис. грн).

У ЛУН також повідомили про стійкий попит на житло за “єОселею”. Зазначається, що з початку 2025 року було оформлено понад 4,6 тисячі кредитів на суму 8,4 млрд грн.

Рейтинг міст за найменшим можливим першим внеском "єОселі"

Ужгород: перший внесок — 640 тис. грн. Львів — 618 тис. грн. Київ — 487 тис. грн. Чернігів — 487 тис. грн. Полтава — 448 тис. грн. Чернівці — 442 тис. грн. Луцьк — 400 тис. грн. Вінниця — 392 тис. грн. Рівне — 392 тис. грн. Дніпро — 383 тис. грн. Житомир — 356 тис. грн. Миколаїв — 336 тис. грн. Одеса — 329 тис. грн. Івано-Франківськ — 296 тис. грн. Хмельницький — 293 тис. грн. Черкаси — 284 тис. грн. Суми — 240 тис. грн. Харків — 230 тис. грн. Запоріжжя — 189 тис. грн. Кропивницький — 128 тис. грн.

Нагадуємо, минулого тижня за пільговою іпотекою в Україні взяли 265 кредитів на 477 млн грн.

Також повідомлялось, що кожен третій кредит за "єОселею" дається на житло, яке ще будується.