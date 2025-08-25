Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Кожен четвертий кредит за "єОселею" дається на житло, яке ще будується

“єОселя”
Понад 4,3 тис. сімей придбали житло в 2025 році / Depositphotos

За минулий тиждень за програмою “єОселя” видали 162 кредити на загальну суму 294 мільйони гривень. З них 116 позик взяли на придбання житла на первинному ринку, і 41 з цих об’єктів ще будується.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Більшість позик отримали пільгові категорії громадян під 3% річних:

  • 55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
  • 9 медичних працівників;
  • 6 педагогів;
  • 1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

  • 64 українці, що не мали власного житла;
  • 20 внутрішньо переміщених осіб;
  • 7 ветеранів.

Найбільше кредитів надали в Київській області (53), місті Києві (37), Івано-Франківській (14) та Львівській (11) областях.

За типом нерухомості: 116 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 41 – об’єкт на стадії будівництва. Ще 46 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

З початку 2025 року програмою "єОселя" скористалися понад 4,3 тисячі українців. Загальна сума виданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,9 млрд грн.  

Загалом з моменту старту програми у жовтні 2022 року вже оформлено 19 002 кредити на понад 31,7 мільярда гривень.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни.  Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Автор:
Тетяна Бесараб