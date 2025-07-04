На "єОселю" очікують масштабні зміни: що передбачає стратегія розвитку на 5 років

Через п'ять років "Укрфінжитло" має перейти на ринкові умови кредитування зі збереженням пільгових умов для вразливих категорій.

Популярну державну іпотечну програму "єОселя" планують масштабувати та модернізувати через впровадження нових фінансових інструментів, повідомило Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПрАТ "Укрфінжитло".

Зокрема йдеться про такі інструменти, як іпотечні цінні папери (MBS), трастові фонди (REIT), запуск програми оренди з правом викупу.

Як зазначили в компанії, нещодавно було затверджено Стратегію розвитку на 2025—2029 роки. Вона погоджена з Міністерством економіки України з урахуванням рекомендацій Національного банку України, Світового банку та Міністерства фінансів України.

Як зміниться "єОселя" у найближчі 5 років

В «Укрфінжитлі» оприлюднили ключові пріоритети стратегії, зокрема:

масштабування програми єОселя з охопленням понад 70 000 нових домовласників;

впровадження нових фінансових інструментів, зокрема іпотечних цінних паперів (MBS), трастових фондів (REIT), запуск програми оренди з правом викупу;

цифрова трансформація послуг і створення екосистеми «Іпотека в телефоні»;

готовність до консолідації державних житлових програм в межах ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»;

активна співпраця з міжнародними партнерами та залучення інвестицій;

подальший перехід на нефіскальні джерела фінансування.

Важливою новацією на наступному етапі передбачено розширення категорії громадян, які підпадають під ставку 3%. Сьогодні це військові-контрактники, педагоги, науковці, медики. Водночас серед ключових змін зазначено також зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла.

Інфографіка: Укрфінжитло

Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Протягом наступних п'яти років передбачений запуск продукту з компенсацією для певних категорій клієнтів з процентною ставкою 7-10%.

На наступному етапі передбачений диференційований підхід при визначенні рівня компенсації процентної ставки, зважаючи на доходи домогосподарств.

У 2029 році "Укрфінжитло" має перейти на ринкові умови кредитування зі збереженням пільгових умов для вразливих категорій. Водночас при досягненні певного рівня доходу виплата компенсацій буде припинена.

Після реалізації усіх змін, передбачених стратегією, "Укрфінжитло" має перетворитися на єдиного оператора житлових програм з капіталізацією 200 мільярдів гривень із нульовим фінансуванням з бюджету.

Інфографіка: Укрфінжитло

У компанії додали, що важливою частиною стратегії компанії є створення сучасної законодавчої бази для розвитку ринку доступного житла та сек’юритизації, а також впровадження у діяльність ESG-принципів.

Інфографіка: Укрфінжитло

Реалізація вказаного Стратегічного плану розвитку дозволить десяткам тисяч українських родин отримати доступ до власного житла, активізує будівельну галузь, сприятиме економічному зростанню та забезпечить формування сталого ринку житлового фінансування.

Інфографіка: Укрфінжитло

Як писало раніше Delo.ua, Нацбанк пропонує змінити фінансову модель "єОселі", а це може вплинути на іпотечні ставки програми.

Також повідомлялось про те, що попит у десятки разів перевищує пропозицію: Гетманцев пропонує розширити програму "єОселя".