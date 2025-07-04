На "єОселю" ожидают масштабные изменения: что предусматривает стратегия развития на 5 лет

Через пять лет "Укрфінжитло" должно перейти на рыночные условия кредитования с сохранением льготных условий для уязвимых категорий.

Популярную государственную ипотечную программу "єОселя" планируют масштабировать и модернизировать через внедрение новых финансовых инструментов, сообщило Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЧАО "Укрфінжитло".

В частности, речь идет о таких инструментах, как ипотечные ценные бумаги (MBS), трастовые фонды (REIT), запуск программы аренды с правом выкупа.

Как отметили в компании, недавно была утверждена Стратегия развития на 2025—2029 годы. Она согласована с Министерством экономики Украины с учетом рекомендаций Национального банка Украины, Всемирного банка и Министерства финансов Украины.

Как изменится "єОселя" в ближайшие 5 лет

В «Укрфинжилище» обнародовали ключевые приоритеты стратегии, в частности:

масштабирование программы єОселя с охватом более 70 000 новых домовладельцев;

внедрение новых финансовых инструментов, включая ипотечные ценные бумаги (MBS), трастовые фонды (REIT), запуск программы аренды с правом выкупа;

цифровая трансформация услуг и создание экосистемы "Ипотека в телефоне";

готовность к консолидации государственных жилищных программ в рамках ЧАО «Укрфінжитло»;

активное сотрудничество с международными партнерами и привлечение инвестиций;

последующий переход на нефискальные источники финансирования.

Важной новацией на следующем этапе предусмотрено расширение категории граждан, подпадающих под ставку 3%. Сегодня это военные-контрактники, педагоги, ученые, медики. В то же время среди ключевых изменений отмечено также уменьшение стоимости субсидии и ужесточение требований к наличию жилья.

Инфографика: Укрфінжитло

Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

В течение следующих пяти лет предусмотрен запуск продукта с компенсацией для некоторых категорий клиентов с процентной ставкой 7-10%.

На следующем этапе предусмотрен дифференцированный подход при определении уровня компенсации процентной ставки, учитывая доходы домохозяйств.

В 2029 году "Укрфінжитло" должно перейти на рыночные условия кредитования с сохранением льготных условий для уязвимых категорий.

После реализации всех изменений, предусмотренных стратегией, "Укрфінжитло" должно превратиться в единственного оператора жилищных программ с капитализацией 200 миллиардов гривен с нулевым финансированием из бюджета.

Инфографика: Укрфінжитло

В компании добавили, что важная часть стратегии компании — создание современной законодательной базы для развития рынка доступного жилья и секьюритизации, а также внедрение в деятельность ESG-принципов.

Инфографика: Укрфінжитло

Через пять лет также должна измениться финансовая модель кредитования. Обновленная стратегия развития "Укрінжитла" предусматривает с 2026 года, что в случае существенного уменьшения рисков безопасности привлечение средств из нефискальных источников будет увеличиваться с 10 млрд грн в 2026 году и до 75 млрд грн в 2027-2029 годах.

Инфографика: Укрфінжитло

Как писало ранее Delo.ua, Нацбанк предлагает изменить финансовую модель "єОселі", это может повлиять на ипотечные ставки программы.

Также сообщалось о том, что спрос в десятки раз превышает предложение: Гетманцев предлагает расширить программу "єОселя".