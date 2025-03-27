Правительство планирует масштабировать успешный опыт "єОселі"

Государство собирается запустить доступные ипотечные программы, подобные "єОселі".

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Правительство планирует масштабировать успешный опыт государственной ипотечной программы "єОселя" и ищет инструменты для этого. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии Delo.ua в кулуарах первого Форума доступной ипотеки, который проходит в Киеве.

"Мы ищем деньги, ищем доноров, которые помогут масштабировать такие проекты, как "єОселя". Задача такая есть, потому что есть большой спрос на жилье на рынке", — заявила в комментарии Delo.ua Юлия Свириденко.

Выступая на форуме, министерша отметила, что "еселя" хоть и стала самым успешным государственным ипотечным кейсом, на сегодняшний день программа не справляется с жилищными потребностями украинцев, ведь "спрос в десятки раз больше", чем полученные займы.

"Только в системе "єОселя" 100 тысяч уникальных запросов от украинцев", — добавила глава ведомства.

В то же время министерша напомнила, что по последним подсчетам Всемирного банка, наибольшие потери во время войны понес именно жилищный сектор.

"Потери в разрезе средств составляют $83,7 млрд. 13% жилищного фонда повреждены или уничтожены, а это больше, чем 2,5 млн домохозяйств. Поэтому задача правительства — аккумулировать имеющийся ресурс — и ресурс банковской системы, и ресурс государства, и ресурс международных организаций, для того, чтобы создать экосистему инструментов для развития строительного рынка и ипотеки".

По ее словам, в ближайшее время, кроме уже работающей "єОселі", правительство планирует запустить еще два инструмента для решения жилищной проблемы — это аренду с правом выкупа (rent-to-own) для тех, кто не может аккумулировать ресурсы для первого финансового взноса, а также социальную аренду для уязвимых категорий из ниже.

Относительно развития доступного массового ипотечного кредитования, по словам Свириденко, у правительства есть масштабные планы.

"Речь идет не только о "єОселі". При участии Нацбанка планируется международная дискуссия об ипотечном рынке Украины в целом — о "єОселі" и других программах, которые будут реализовываться через финансовые институции", — подчеркнула Свириденко.

Как сообщало Delo.ua ранее, с момента старта правительственной программы "єОселя" 16 125 семей получили кредиты на сумму более 26,4 млрд грн.