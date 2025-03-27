Уряд планує масштабувати успішний досвід "єОселі"

Держава збирається запустити доступні іпотечні програми, подібні до “єОселі”.

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Уряд планує масштабувати успішний досвід державної іпотечної програми "єОселя" і шукає інструменти для цього. Про це заявила Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко в коментарі Delo.ua в кулуарах першого Форуму доступної іпотеки, який проходить в Києві.

"Ми шукаємо гроші, шукаємо донорів, які допоможуть масштабувати такі проєкти, як "єОселя". Завдання таке є, тому що є великий попит на житло на ринку", - заявила в коментарі Delo.ua Юлія Свириденко.

Виступаючи на форумі, міністерка зазначила, що "єОселя" хоч і стала найуспішнішим державним іпотечним кейсом, на сьогодні програма не справляється з житловими потребами українців, адже "попит у десятки разів більший", ніж отримані позики.

"Лише в системі "єОселя" 100 тисяч унікальних запитів від українців", - додала очільниця відомства.

Водночас міністерка нагадала, що за останніми підрахунками Світового банку, найбільших втрат під час війни зазнав саме житловий сектор.

"Втрати у розрізі коштів становлять $83,7 млрд.13% житлового фонду пошкоджено або знищено, а це більше, ніж 2,5 млн домогосподарств. Тому завдання уряду - акумулювати ресурс, який є, - і ресурс банківськоїсистеми, і ресурс держави, і ресурс міжнародних організацій, для того, щоб створити екосистему інструментів для розвитку будівельного ринку та іпотечного кредитування", - пояснила Свириденко.

За її словами, найближчим часом, окрім "єОселі", яка вже працює, уряд планує запустити ще два інструменти для вирішення житлової проблеми - це оренду з правом викупу (rent-to- own) для тих, хто не може акумулювати ресурси для першого фінансового внеску, а також соціальну оренду для вразливих категорій з нижчими ставками.

Щодо розвитку доступного масового іпотечного кредитування, за словами Свириденко, в уряду є масштабні плани.

"Йдеться не тільки про "єОселю". За участю Нацбанку планується міжнародна дискусія про іпотечний ринок України вцілому - про "єОселю" та інші програми, які будуть реалізовуватись через фінансові інституції", - наголосила Свириденко.

Як повідомляло Delo.ua раніше, з моменту старту урядової програми “єОселя” 16 125 родин отримали кредити на суму понад 26,4 млрд грн.