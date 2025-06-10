Спрос в десятки раз превышает предложение: Гетманцев предлагает расширить программу "єОселя""

Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя", которая предоставляет украинцам возможность приобрести жилье на льготных условиях, эффективна, однако спрос на нее значительно превышает предложение

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам заседания, на котором заслушали проблемные вопросы кредитования.

Необходимость изменений в программе

"єОселя" является успешной, однако крайне недофинансированной программой, спрос на которую в десятки раз превышает предложение", — отметил нардеп.

По его мнению, необходимо увеличить финансирование программы через ликвидацию неэффективных, по его мнению, программ типа "Национального кэшбека".

Также депутат выступил за усовершенствование дизайна "єОселя" путем устранения дискриминационной нормы о повышенной ставке для военных, уволенных в запас, а также расширения участия на мобилизованных граждан.

Гетманцев также акцентировал внимание на важности возобновления ипотечного и корпоративного кредитования, отметив, что, несмотря на определенный прогресс, рынок до сих пор не насыщен доступными деньгами.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа льготной ипотеки "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года.

Ранее в Национальном банке Украины призвали изменить программу "еселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей. Одним из нововведений "еОсели" заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова предлагала ввести растущие ставки для социальной ипотеки.

Сегодня под ставку 3% берут ипотеку большинство заемщиков – около 60%, среди которых больше всего социальных категорий – военные, врачи, учителя. Остальные участники (40%) приобщаются к программе заставкой 7%.

Кроме того, что "єОселя" полноценно охватила первичный рынок жилья, благодаря программе заемщики могут покупать недвижимость уже на этапе ее возведения.

В целом с момента запуска правительственной программы "єОселя" уже 17 064 украинские семьи получили кредиты на жилье на общую сумму более 28,1 млрд грн.