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Спрос в десятки раз превышает предложение: Гетманцев предлагает расширить программу "єОселя""
Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя", которая предоставляет украинцам возможность приобрести жилье на льготных условиях, эффективна, однако спрос на нее значительно превышает предложение
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам заседания, на котором заслушали проблемные вопросы кредитования.
Необходимость изменений в программе
"єОселя" является успешной, однако крайне недофинансированной программой, спрос на которую в десятки раз превышает предложение", — отметил нардеп.
По его мнению, необходимо увеличить финансирование программы через ликвидацию неэффективных, по его мнению, программ типа "Национального кэшбека".
Также депутат выступил за усовершенствование дизайна "єОселя" путем устранения дискриминационной нормы о повышенной ставке для военных, уволенных в запас, а также расширения участия на мобилизованных граждан.
Гетманцев также акцентировал внимание на важности возобновления ипотечного и корпоративного кредитования, отметив, что, несмотря на определенный прогресс, рынок до сих пор не насыщен доступными деньгами.
Что известно о программе "єОселя"?
Программа льготной ипотеки "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года.
Ранее в Национальном банке Украины призвали изменить программу "еселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей. Одним из нововведений "еОсели" заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова предлагала ввести растущие ставки для социальной ипотеки.
Сегодня под ставку 3% берут ипотеку большинство заемщиков – около 60%, среди которых больше всего социальных категорий – военные, врачи, учителя. Остальные участники (40%) приобщаются к программе заставкой 7%.
Кроме того, что "єОселя" полноценно охватила первичный рынок жилья, благодаря программе заемщики могут покупать недвижимость уже на этапе ее возведения.
В целом с момента запуска правительственной программы "єОселя" уже 17 064 украинские семьи получили кредиты на жилье на общую сумму более 28,1 млрд грн.