Від початку дії програми "єОселя" українці отримали кредитів на 26,8 млрд грн

З моменту запуску урядової програми “єОселя” вже 17 064 українські родини отримали кредити на житло на загальну суму понад 28,1 млрд грн. Лише за останній тиждень було видано 113 кредитів на 211 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Хто скористався іпотекою

За останній тиждень у межах програми "єОселя" українці отримали 113 пільгових кредитів на загальну суму 211 млн грн.

Серед них більшість — це кредити під 3%, які оформили військові, медики та освітяни.

Решта — кредити під 7%, які надали родинам без власного житла, внутрішньо переміщеним особам та ветеранам.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".