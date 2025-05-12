Українці отримали 240 млн грн кредитів на житло за тиждень через "єОселя"

За минулий тиждень в Україні було видано 131 кредит на житло на загальну суму 240 млн грн, що свідчить про стабільний попит на іпотечне кредитування та активізацію програми “єОселя”.

Про це інформує Урядовий портал.

Хто отримав кредити

На минулому тижні кредити під 3% отримали:

56 військовослужбовців та силовиків;

7 педагогів;

6 медиків;

3 науковці.

Кредити під 7% були надані:

40 родинам без власного житла;

14 внутрішньо переміщеним особам;

5 ветеранам.

З початку реалізації урядової програми "єОселя" кредити на суму понад 27,7 млрд грн отримали 16 822 українські родини.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".