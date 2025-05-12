Украинцы получили 240 млн грн кредитов на жилье за неделю из-за "єОселя"

За прошедшую неделю в Украине было выдано 131 кредит на жилье на общую сумму 240 млн грн, что свидетельствует о стабильном спросе на ипотечное кредитование и активизацию программы "єОселя".

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто получил кредиты

На прошлой неделе кредиты под 3% получили :

56 военнослужащих и силовиков;

7 педагогов;

6 медиков;

3 ученых.

Кредиты под 7% были предоставлены :

40 семьям без собственного жилья;

14 внутриперемещенным лицам;

5 ветеранам.

С начала реализации правительственной программы "єОселя" кредиты на сумму свыше 27,7 млрд грн получили 16 822 украинских семей.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні". Она стартовала в октябре 2022 года.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "Відновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".