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Украинцы получили 240 млн грн кредитов на жилье за неделю из-за "єОселя"
За прошедшую неделю в Украине было выдано 131 кредит на жилье на общую сумму 240 млн грн, что свидетельствует о стабильном спросе на ипотечное кредитование и активизацию программы "єОселя".
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кто получил кредиты
На прошлой неделе кредиты под 3% получили :
- 56 военнослужащих и силовиков;
- 7 педагогов;
- 6 медиков;
- 3 ученых.
Кредиты под 7% были предоставлены :
- 40 семьям без собственного жилья;
- 14 внутриперемещенным лицам;
- 5 ветеранам.
С начала реализации правительственной программы "єОселя" кредиты на сумму свыше 27,7 млрд грн получили 16 822 украинских семей.
Что известно о программе "єОселя"?
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні". Она стартовала в октябре 2022 года.
Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.
Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "Відновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".