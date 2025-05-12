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Украинцы получили 240 млн грн кредитов на жилье за неделю из-за "єОселя"

єОселя
За неделю выданы кредиты на жилье на 240 млн грн.

За прошедшую неделю в Украине было выдано 131 кредит на жилье на общую сумму 240 млн грн, что свидетельствует о стабильном спросе на ипотечное кредитование и активизацию программы "єОселя".

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто получил кредиты

На прошлой неделе кредиты под 3% получили :

  • 56 военнослужащих и силовиков;
  • 7 педагогов;
  • 6 медиков;
  • 3 ученых.

Кредиты под 7% были предоставлены :

  • 40 семьям без собственного жилья;
  • 14 внутриперемещенным лицам;
  • 5 ветеранам.

С начала реализации правительственной программы "єОселя" кредиты на сумму свыше 27,7 млрд грн получили 16 822 украинских семей.

Фото 2 — Украинцы получили 240 млн грн кредитов на жилье за неделю из-за "єОселя"

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні". Она стартовала в октябре 2022 года.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "Відновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".

Автор:
Ольга Опенько