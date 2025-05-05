По программе "єОселя" уже более 16 тысяч семей получили кредитов на 27,4 млрд гривен

В 2025 году уже 1 851 украинская семья воспользовалась программой доступной ипотеки "єОселя" и получила кредиты на жилье более чем на 3,4 млрд грн. Всего за все время действия программы 16 691 семья получила кредиты более чем на 27,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, программа "єОселя" сфокусирована на развитие первичного рынка недвижимости для предоставления дополнительного стимула строительной и смежным отраслям. Благодаря государственной инициативе украинцы могут взять ипотеку на новое жилье на выгодных условиях.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю выдано 119 кредитов на 221 млн. грн., среди которых кредиты под 3% получили: 49 военнослужащих и силовиков, 7 педагогов, 1 медик, 1 ученый.

А кредиты под 7% получили: 49 украинцев без собственного жилья, 10 ВПЛ, 2 ветерана.

Больше кредитов выдано в Киевской области — 39 и городе Киеве — 37. По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 29 объектов, также 45 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Сбербанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.

Напомним, за первую неделю апреля украинцы получили 129 кредитов на жилье на 215,7 млн. грн.