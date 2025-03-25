Банкир рассказал, кто сейчас чаще всего получает кредиты по госпрограмме "єОселя"

60-70% желающих получают кредитование в рамках государственной программы льготной ипотеки "єОселя". По крайней мере такова статистика государственного Ощадбанка, который является лидером среди банков по этой программе в 2024 году (как по количеству, так и сумме займов) с долей рынка около 40%.

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Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в интервью изданию Delo.ua.

Кто чаще получает кредиты

"Чаще всего получают кредиты сейчас военнослужащие и члены их семей", — говорит собеседник издания.

По его словам, среди наиболее распространенных причин отказа в выдаче кредита — несоответствие определенным условиям программы.

В настоящее время, отмечает Сергей Наумов, Украинская финансовая жилищная компания, являющаяся оператором программы льготной ипотеки "єОселя", не может полностью покрыть существующий спрос населения на льготные кредиты.

"Мы это чувствуем. Почувствовали это еще со второй половины 2024 года", — говорит банкир.

Напомним, по данным украинского правительства по состоянию на 24 марта, с момента старта правительственной программы "єОселя" 16 125 семей получили кредиты на сумму более 26,4 млрд грн.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинскую продукцию и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа стартовала в октябре 2022 года. Реализуют ее Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Отметим, ЧАО "Укрфинжилье" рассматривает вариант привлечения иностранных банков к участию в государственной программе доступной ипотеки "єОселя".

О проблемных заемщиках Ощадбанка и судах с россией, о банке Укрпочты и других конкурентах Ощада, о реальной ситуации с кредитованием во время войны, а также о деньгах, женщинах и искусственном интеллекте — читайте в интервью главы правления государственного Ощадбанка Сергея Наумова для Delo.ua.