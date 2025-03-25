Банкір розказав, хто зараз найчастіше отримує кредити за держпрограмою "єОселя"

60-70% бажаючих отримують кредитування в рамках державної програми пільгової іпотеки “єОселя”. Принаймні такою є статистика державного Ощадбанку, який є лідером серед банків за цією програмою в 2024 році (як за кількістю, так і сумою позик) із часткою ринку близько 40%.

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Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Хто найчастіше отримує кредити

"Найчастіше отримують кредити зараз військовослужбовці та члени їхніх родин", — каже співрозмовник видання.

За його словами, серед найпоширеніших причин відмови у видачі кредиту — невідповідність визначеним умовам програми.

Наразі, зазначає Сергій Наумов, Українська фінансова житлова компанія, яка є оператором програми пільгової іпотеки "єОселя", не може повністю покрити існуючий попит населення на пільгові кредити.

"Ми це відчуваємо. Відчули це ще з другої половини 2024 року", — каже банкір.

Нагадаємо, за даними українського уряду станом на 24 березня, з моменту старту урядової програми "єОселя" 16 125 родин отримали кредити на суму понад 26,4 млрд грн.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Зауважимо, ПрАТ "Укрфінжитло" розглядає варіант залучення іноземних банків до участі в державній програмі доступної іпотеки "єОселя".

Про проблемних позичальників Ощадбанку та суди з росією, про банк Укрпошти та інших конкурентів Ощаду, про реальну ситуацію з кредитуванням під час війни, а також про гроші, жінок і штучний інтелект — читайте в інтерв’ю голови правління державного Ощадбанку Сергія Наумова для Delo.ua.