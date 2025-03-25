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Руководитель Ощадбанка — о рекордной прибыли, приватизации и искусственном интеллекте
О проблемных заемщиках и судах с россией, о банке Укрпочты и других конкурентах Ощада, о реальной ситуации с кредитованием во время войны, а также о деньгах, женщинах и искусственном интеллекте — в интервью главы правления государственного Ощадбанка Сергея Наумова для Delo.ua.
- О цифрах, которые (не) удивляют
- О проблемных заемщиках и судах с россией
- О банке Укрпочты и других конкурентах
- О реальной ситуации с кредитованием
- О деньгах, женщинах и искусственном интеллекте
О цифрах, которые (не) удивляют
Стратегическая программа Ощадбанка, утвержденная наблюдательным советом в конце 2024 года, — на какой период она рассчитана и предусматривает ли приватизацию?
— Программа рассчитана на четыре года — с 2025 по 2028-й. На сегодняшний день нет разговоров о приватизации. Все довоенные планы по приватизации приостановлены. Философия руководства Ощадбанка следующая: мы должны сделать банк таким, чтобы в любой момент, когда наш акционер решит, что пришло время приватизации, мы были готовы.
Вы закладываете такую возможность в четырехлетнюю программу развития банка?
— Возможность приватизации? Нет. Не закладываем. Мы закладываем в программу развитие банка, чтобы к моменту, когда акционер примет решение о приватизации банка, он был очень интересным активом для потенциальных инвесторов.
В 2024 году Ощадбанк заработал рекордную прибыль до налогообложения в сумме 18,6 млрд грн. Это вдвое больше показателя 2023 года. За счет чего банк получил такую прибыль? Сколько Ощад заработал на кредитовании, на государственных облигациях и на депозитных сертификатах НБУ?
— Прибыль мы получили за счет роста кредитно-инвестиционного портфеля. Рост чистого процентного дохода составил 29%, или 5,5 млрд грн по сравнению с прошлым годом. При этом чистый непроцентный доход вырос на 0,4 млрд грн. Переоценка облигаций в капитале банка прибавила к прибыли 4,1 млрд грн. Улучшение кредитного портфеля составило 2,8 млрд грн — на такую сумму за год мы расформировали резервы, сформированные под плохие кредиты за прошедшие несколько лет.
В общей сложности кредитно-инвестиционный портфель банка за год вырос на 76 млрд грн. Объем государственных ценных бумаг в портфеле банка увеличился на 31% или на 54 млрд грн. Чистый кредитный портфель вырос на 22 млрд грн, или на 25%.
Предупреждая возможный вопрос относительно значительной доли ценных бумаг в структуре активов банка, отмечу: если бы в стране не было войны, если бы был экономический рост и более высокий спрос на кредиты, то мы бы выросли больше в кредитном портфеле, чем в государственных облигациях. Но ничего плохого в росте доли государственных облигаций в портфелях госбанков нет. Мы предоставляем государству возможность сократить дефицит бюджета, сформировавшийся из-за недостаточного роста экономики и налогов в условиях войны. Если в стране есть рост экономики — растут налоги, уменьшается дефицит бюджета — увеличивается кредитование бизнеса. Все свободные средства мы предоставляем государству. Кстати, по абсолютно нормальным ставкам. И если государству потребуется, мы готовы наращивать и дальше портфель ОВГЗ, одновременно кредитуя бизнес.
Общие процентные доходы Ощадбанка в 2024 году составили 44 млрд грн, из которых 19 млрд грн составили доходы от государственных облигаций.
В течение 2024 года наблюдался тренд по уменьшению объемов инвестирования банков в депозитные сертификаты НБУ и увеличению вложений в ОВГЗ. Надо понимать, что в депсертификаты мы вкладываем не для заработка, а в первую очередь с целью управления ликвидностью. А для Национального банка это инструмент монетарной политики для контроля за инфляцией и уменьшения давления на курс гривны.
Какую сумму налогов и дивидендов государству должен уплатить Ощадбанк в 2025 году по результатам 2024 года?
— Более 12 млрд грн. Большая часть этой суммы — налоги.
А готов ли бизнес идти к вам за кредитами?
— Спрос со стороны бизнеса есть. Честно говоря, хотелось бы побольше проектов. Частный бизнес в условиях войны достаточно осторожно подходит к инвестированию в развитие. Однако такой бизнес есть, и он приходит к нам за кредитами. Работаем над увеличением доли частного сектора в нашем кредитном портфеле.
Кроме того, нуждается в восстановлении украинская экономика, в частности, энергетический сектор, газовая отрасль, оборонный комплекс. Потому я не переживаю, что у нас не будет роста кредитного портфеля.
Какова роль Ощадбанка и других государственных банков в финансировании оборонно-промышленного комплекса? Какова роль и доля в этом процессе банков частного сектора?
— Основным драйвером здесь являются государственные банки. Среди госбанков Ощад является основным. На сегодняшний день. Ситуация может меняться.
Несколько частных украинских банков тоже поддерживают оборонный комплекс. Они вступают в клубные соглашения, консорциумы. Ощадбанк сегодня видит себя лидером консорциумного кредитования. Это касается энергетики и ОПК. На сегодняшний день объем кредитов Ощадбанка для оборонно-промышленного комплекса превышает 10 млрд грн. Я думаю, в последующие годы доля таких кредитов будет увеличиваться.
О проблемных заемщиках и судах с россией
Какова ситуация с "плохими" кредитами (NPL) Ощадбанка?
— Улучшается. В 2022–2023 годах доля так называемых плохих кредитов составляла 46%. В структуре этих кредитов значительную часть занимали старые долги. Плюс добавились новые, возникшие с начала полномасштабной войны. Речь идет о кредитах заемщикам, оказавшимся на оккупированных территориях. Там мы вообще не можем ничего поделать, поэтому вынуждены резервировать эти кредиты и признавать их "плохими". К концу 2024 года доля NPL уменьшилась до 39%. Но подчеркиваю: эти плохие кредиты уже зарезервированы, негативного влияния на капитал нет.
Упомянутые мною ранее 2,8 млрд грн расформированных резервов — это в значительной степени результат работы по реструктуризации долгов. А были активы, которые мы просто продали. Есть активы, которые мы списали.
Кто сейчас самые проблемные заемщики Ощадбанка?
— Уже долгое время остается компания-владелец столичного бизнес-центра Gulliver.
За последний год какой прогресс в урегулировании этой задолженности есть?
— К сожалению, в 2024 году ситуация усугубилась. После того, как БЦ Gulliver (являющийся залогом и единственным источником погашения проблемного кредита, который во время войны продолжал частично обслуживаться) по решению суда был передан в АРМА, платежи по кредиту остановились. Платежей уже не было в течение второй половины 2024 года, нет платежей и сейчас. Поэтому Ощадбанк начал процесс взимания актива.
Какова ситуация с обслуживанием кредитов заемщиками с ныне оккупированных территорий?
— Большинство наших заемщиков, которые находятся на контролируемой Украиной территории, но имели бизнес на оккупированных территориях, платить по кредитам не могут. Пока мы с них долги не взимаем. Ждем того времени, когда сможем с этой категорией заемщиков говорить о реструктуризации или других механизмах погашения долгов.
С теми же заемщиками, которые остались на оккупированных территориях, мы вообще не общаемся.
Как Ощадбанк работает с украинскими беженцами за границей? Как они обслуживают кредиты?
— Мы работаем с ними как с обычными клиентами. Стараемся сделать обслуживание для них максимально удобным, в частности, по возможности максимально вводим дистанционные сервисы. Но самое главное — мы регулярно продлеваем сроки действия платежных карт. Кроме того, не так давно отменили комиссию при расчетах картами Ощадбанка за границей.
Банкиры утверждают, что большинство украинских беженцев – владельцев бизнесов и состоятельных украинцев вернулись в Украину. Число богатых VIP-клиентов отечественных банков за рубежом сократилось втрое. Видите ли вы эту динамику?
— Мы не ведем такую статистику. Но мы видим, что значительная часть наших клиентов все еще находятся за рубежом. Общая проблема банковской системы Украины — сокращение количества клиентов.
Расскажите о положении дел с исками Ощадбанка к РФ о компенсации убытков из-за военной агрессии по состоянию на данный момент.
— Еще в декабре 2022 года мы окончательно выиграли арбитраж в Париже по иску к России по поводу потери Ощадбанком своих активов в Крыму. Сейчас находимся на стадии легализации судебного решения по другим юрисдикциям и поиска по всему миру российских активов для их последующего ареста. Но найти активы очень сложно.
О банке Укрпочты и других конкурентах
Что вы думаете о будущем банке Укрпочты? В какой степени он может составить конкуренцию Ощадбанку? В частности, Ощадбанк сохраняет лидерство по количеству работающих отделений во время войны. Как собираетесь делить "лавры" с банком Укрпочты?
— Разумеется, появление нового государственного системного банка с разветвленной филиальной сетью является фактором усиления конкуренции на рынке. Но с учетом того факта, что банк "Укрпочты" задумается как инклюзивный банк, это только "плюс" для нашей страны. Другое дело, как отделения банка "Укрпочты" могут вести прибыльную деятельность в маленьких отдаленных населенных пунктах. Так, согласно требованиям НБУ, в отделениях "Укрпочты", в частности, нужно будет усиливать кассы, меры безопасности, внедрять систему финансового мониторинга, осуществлять инкассацию. Все это — дополнительные расходы.
В Ощадбанке, например, работают мобильные отделения. Их преимущество в том, что они покрывают банковскими услугами значительное количество населенных пунктов. В настоящее время восемь мобильных отделений покрывают услугами 125 территориальных громад.
Люди на этих территориях нуждаются преимущественно в базовых банковских услугах — снять наличные, осуществить коммунальные платежи, перевыпустить карточки. Как правило, то, что я лично видел, для людей достаточно пользоваться банковскими услугами дважды в месяц.
В скором времени у нас заработают еще два мобильных отделения. Так что общее их количество составит — десять.
Как дорого стоит автомобиль – мобильное отделение?
— Такой автомобиль стоит недешево, но это в десятки раз дешевле, чем строить стационарные отделения. Такие автомобили энергоавтономны, оснащены электрогенераторами и Starlink.
Кстати, кто является основными конкурентами Ощадбанка? Как вы делите рынок с другими государственными банками (ПриватБанком, Укрэксимбанком, Сенс Банком, Укргазбанком), а также негосударственными финучреждениями?
— Никак не делим. Мы работаем на то, чтобы привлекать клиентов. Ощадбанк не привлекает административный ресурс, чтобы отобрать какой-то кусок рынка у других банков. У нас просто есть опыт и некоторые преимущества, и государство с программами обращается к нам. Но, конечно, все государственные банки борются за внимание своего акционера, то есть государства.
Новые лимиты на переводы между карточками и по реквизитам IBAN — насколько они оправданы, по вашему мнению? Что мешало банкам качественно осуществлять финмониторинг клиентов до введения этих ограничений? (НБУ утверждает, что соответствующие нормативы по финмониторингу в банках действовали и до введения лимитов)
— Дело в том, что у каждого банка свой риск-ориентированный подход. Договорившись о введении лимитов на переводы в сумме 50-150 тысяч гривен в месяц, банки дополнительно сделали подходы по финмониторингу более требовательными и унифицированными, чтобы предотвратить прежде всего такое явление как дропы.
Насколько клиенты Ощадбанка почувствовали введение лимитов? Что изменилось в работе банка? Есть ли какие-нибудь интересные результаты и кейсы в Ощадбанке после введения ограничений?
— Большинство клиентов это никак не задело. С другой стороны, мы видим тренд по уменьшению количества нарушителей. Люди начинают понимать, что попав однажды в "черные списки" в одном банке, они не смогут обслуживаться в других. Оказывается, что продавать свои персональные данные — не такое уж прибыльное дело. И это останавливает людей от нарушений.
О реальной ситуации с кредитованием
Ощадбанк — лидер среди банков по программе льготной ипотеки єОселя в 2024 году — как по количеству, так и сумме займов с долей рынка около 40%. Какая сейчас ситуация с финансированием государственной программы есть єОселя?
— В прошлом году программа "єОселя" была драйвером роста кредитного портфеля Ощадбанка. Пока, к сожалению, "Укрфинжилье" не может полностью покрыть существующий спрос. И мы это ощущаем. Почувствовали это еще со второй половины 2024 года.
Какая часть желающих реально получает ипотечный кредит в Ощадбанке по этой программе? Кто эти люди? Какие самые распространенные причины отказа банка в выдаче кредита по программе ? Известна ли вам соответствующая статистика по банковскому рынку в целом?
— 60-70% желающих получают кредитование по программе "єОселя" в Ощадбанке. Среди наиболее распространенных причин отказа в выдаче кредита — несоответствие определенным условиям программы.
Чаще получают кредиты сейчас военнослужащие и члены их семей.
Есть ли у вас правдивый ответ для себя: когда в Украине заработает полноценное рыночное ипотечное кредитование?
— Когда инфляция будет ниже, когда война кончится. Это хрестоматийные вещи. Чтобы запустить кредитование, не должно быть проблем в экономике. Да и полноценная ипотека не может быть с двузначными кредитными ставками.
В чистых активах Ощадбанка доля кредитов составляет 25%. Уже ставший традиционным вопрос: что мешает банкам существенно увеличить кредитование экономики?
— Мешает война и отсутствие нормального страхования военных рисков, а также высокие кредитные ставки. Развитие кредитования возможно при условии экономического роста.
У Ощадбанка нет причин не кредитовать. У нас достаточно ликвидности. Для стимулирования спроса на кредиты мы стараемся снижать кредитные ставки, являемся активными участниками государственных льготных программ, сотрудничаем с партнерами, в том числе международными. Они дают нам возможность гарантировать финансирование до 70-80%. И это в том числе позволяет несколько снижать процентные ставки по кредитам. И что очень важно — позволяет снизить требования к залогу.
Стараемся финансировать дешево, часто балансируя на минимальном уровне безубыточности, если это касается критической инфраструктуры, например энергетики.
Что и для кого изменила учетная ставка, повышенная регулятором в январе до 14,5%, а затем в марте до 15,5%? Повлияет ли это решение НБУ на ставки банков по депозитам и кредитам? В какой степени и когда?
— Думаю, будет ощутимо влияние на доходность депозитов.
Что касается кредитных ставок, это будет зависеть от конкретного банка, от его маржинальности и планов по увеличению кредитного портфеля. Банк просто может сузить свою маржу. Те же банки, которые не заинтересованы в росте портфеля, просто увеличат кредитные ставки. Все будет зависеть от аппетитов конкретного банка по увеличению бизнеса.
Большая часть кредитного портфеля банков в Украине в части кредитов населению и ММСБ возникла за счет государственных программ поддержки бизнеса и граждан. Однако понятно, что действие этих программ не будет продолжаться вечно. Что в связи с такими перспективами ждет украинских заемщиков? Что планирует (а может, уже делает) Ощадбанк?
— Мы стараемся за счет повышения внутренней эффективности сделать кредиты достаточно дешевыми. Этого возможно добиться, в частности, за счет уменьшения административных расходов.
Пытаемся искать альтернативы государственным льготным программам, в частности, программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Наша цель — быть банком первого выбора для как можно большего количества бизнесов. Это также снизит стоимость финансирования.
Кстати, многие банки вообще не кредитуют по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и при этом имеют относительно невысокие кредитные ставки. Правда, такие банки имеют ограниченный риск аппетиты на кредитование. Они "варятся" в том пуле клиентов, которые у них уже есть. В основном это иностранные банки, у которых есть иностранные клиенты или украинские компании, работающие с ними очень долго. Но эти банки не оказывают большого влияния на общий объем кредитования в экономике.
Соотношение банковских кредитов к ВВП в Украине сократилось с 19,2% в конце 2022 года до 15,1% в 2023 году. А, например, у лидера по этому показателю в ЕС — Франции это соотношение составляет 213%. Каким вы видите желаемое будущее для банковской системы Украины и Ощадбанка в частности? Каковы реальные перспективы и предпосылки для достижения желаемых целей! Что мешает? Почему сейчас в Украине не так, как во Франции? И что будет дальше?
— Франция — это, думаю, экстремальный пример.
На сегодняшний день Ощадбанк финансирует 15% экономики. Какая цифра соотношения кредитов к ВВП будет правильной для Украины? Все зависит от пути развития. Я думаю, что 30-40% кредитов в ВВП — это будет очень хороший вариант. Это будет свидетельствовать о том, что активность бизнеса начинает расти. И это будет толчком для развития экономики.
Если же экономическое развитие окажется очень быстрым, то упомянутый показатель может быть равен и 100%. И это нормально.
О деньгах, женщинах и искусственном интеллекте
В 2024 году объем средств на счетах физических лиц в Ощадбанке вырос на 11,6%, достигнув 210 млрд грн. Для банка это определенно хорошо. Но о чем это говорит: Людям некуда вкладывать средства? Люди не доверяют государству (поскольку могли бы покупать ОВГЗ, а не размещать деньги на депозит)? С бизнесом все плохо (поскольку люди не вкладывают деньги в бизнес, а несут в банк)?
— Я думаю, что все указанное вами верно. Плюс — это результат действия ряда ограничений в период военного положения. Кроме того, накоплению средств на счетах способствует всеобщее увеличение денежной массы в стране.
Что касается покупки ОВГЗ — здесь динамика положительная, люди покупают государственные ценные бумаги. А вот бизнесы пока далеко не все готовы вкладываться в развитие.
Вопрос неоднозначный и не столько об Ощадбанке. Контакт-центр Ощадбанка в 2024 году получал более миллиона обращений ежемесячно. При этом 75% запросов отработаны автоматически. Такие показатели обеспечены, в частности, за счет работы интеллектуального помощника "София", заменяющего работу 500 операторов. Как вы оцениваете прогрессивность подобных технологий с учетом того, что потенциально 500 человек остались без работы?
— Эти 500 человек могут найти себя в других областях, в частности в области IT. Если есть спрос на подобные программы, искусственный интеллект, то автоматически возникает потребность в специалистах, которые будут разрабатывать такие технологии.
В целом же рынок труда на сегодняшний день дефицитен. Мы не можем найти людей. У нас более 800 вакансий. Искусственный интеллект как раз и может быть частичным решением проблем с дефицитом кадров, который является результатом войны и общего ухудшения демографической ситуации в Украине.
Сколько женщин работают инкассаторами в Ощадбанке?
— Пока только одна женщина. Но мы хотим больше. Поэтому призываем всех женщин, кто хочет попробовать себя в качестве инкассатора, — пожалуйста! Это может быть классной работой для женщины.
Еще в конце января 2024 года заместитель министра финансов Юрий Драганчук заявил, что правительство готовится к продаже двух государственных банков, на которые уже якобы есть потенциальные покупатели. Речь шла вроде бы об Укргазбанке и Сенс Банке. Как вы оцениваете перспективы выхода государства из капитала банков во время войны?
— Вероятность того, что какие-то государственные банки будут приватизированы до конца войны, очень невелика. Это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, не обладая полной информацией по потенциальным переговорам. Но организовать конкурс по приватизации государственного банка с достаточным количеством потенциальных инвесторов сейчас очень сложно.