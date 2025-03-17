Названы топ-10 украинских банков: кто сколько заработал

Более 267 млрд грн заработали топ-10 отечественных банков, попавших в индекс "Опендатабот". Их доходы выросли на 14% в год. В рейтинг попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк – в 3 раза.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в рейтинге государственный Укрэксимбанк вытеснил из десятки опустившийся на 11-е место иностранный Креди Агриколь.

В рейтинге государственный ПриватБанк оказался на первом месте, за которыми следуют Ощадбанк и Райффайзен. Четвертую и пятую позиции заняли универсал банк (mono) и ПУМБ. Вторую пятерку возглавил УкрСиббанк. В нее также вошли Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк. Замыкает топ-10 ОТП банк.

Государственные банки

По данным аналитиков, лучше всего прошел 2024 год для государственных банков – именно на них приходится 68% совокупного дохода (182,15 млрд грн). Следует заметить, что львиная доля приходится на ПриватБанк – 110,51 млрд грн.

В то же время у Ощадбанка самый большой прирост среди всех госбанков: его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль — втрое по сравнению с 2023 годом. Заметный рост также показал Укрэксимбанк : в 1,4 раза в год. В общей сложности четыре из пяти государственных банков нарастили доходы. Только в Сенс Банке доходы упали на 14%, а его прибыль сократилась на 24%.

Банки с иностранным капиталом

Как отмечают в "Опендатаботе", 47,52 млрд грн заработали три банка с иностранным капиталом — 18% от общего дохода топ-10. Однако все они показали небольшое понижение доходов по сравнению с 2023 годом.

Прибыли изменились неравномерно: ОТП Банк единственный из этой группы смог нарастить прибыль (+11%), в то время как Райффайзен и УкрСиббанк имеют падения на 11% и 6% соответственно.

Банки с частным капиталом

37,53 млрд грн получили два банка с частным капиталом. Это 14% от общего совокупного дохода топ-10 банков. Доход обоих банков увеличился за год: Универсал Банк (Моно) – на 22%, а ПУМБ – на 14%.

Доходность также отличается: если ПУМБ остался на уровне 2023 года, то Универсал Банк удвоил свою прибыль.

Заметим, что, согласно данным НБУ , 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году. 83,72 млрд грн налога на прибыль должны уплатить банки за прошлый год, что на 14% больше, чем в 2023 году.