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Названо топ-10 українських банків : хто скільки заробив
Понад 267 млрд грн заробили топ-10 вітчизняних банків за індексом "Опендатабот". Їх доходи зросли на 14% за рік. До рейтингу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним. Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк — у 3 рази.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що у рейтингу державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.
У рейтингу державний ПриватБанк опинився на першому місці, слідом йдуть Ощадбанк і Райффайзен. Четверту та п'яту позиції посіли Універсал банк (mono) та ПУМБ. Другу п’ятірку очолив Укрсиббанк. До неї також увійшли: Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенсбанк. Замикає топ-10 ОТП банк.
Державні банки
За даними аналітиків, найкраще минув 2024 рік для державних банків — саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн). Варто зауважити, що левова частка припадає на ПриватБанк — 110,51 млрд грн.
Водночас Ощадбанк має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток — утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав Укрексімбанк: у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у Сенс Банку доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.
Банки з іноземним капіталом
Як зауважують в "Опендатабот", 47,52 млрд грн заробили три банки з іноземним капіталом — 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.
Прибутки змінилися нерівномірно: ОТП Банк єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк мають падіння на 11% та 6% відповідно.
Банки з приватним капіталом
37,53 млрд грн отримали два банки з приватним капіталом. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: Універсал Банк (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.
Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.
Зауважимо, що згідно даних НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік , що на 14% більше, ніж у 2023 році.